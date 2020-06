Anketa agencije AP: Tramp delI svojU već nesrećnu zemlju

Amerikanci su duboko nezadovoljni stanjem u svojoj zemlji i većina smatra da predsednik Donald Tramp pojačava napetost u vreme nacionalne krize, pokazalo je novo istraživanje novinske agencije AP i Instituta za istraživanje javnosti NORC.

Manje od pet meseci do dana održavanja novembarskih predsedničkih izbora, anketa nudi malo svetlih tačaka za sadašnjeg predsednika koji se suočava sa istorijskom pandemijom, oštrim ekonomskim padom i nacionalnim zgražanjem zbog policijske brutalnosti prema crncima.

Većina Amerikanaca – uključujući 63 odsto njegovih Republikanaca, kaže da SAD idu u pogrešnom smeru. A blizu dve trećine – uključujući 37 odsto Republikanaca, kaže da Tramp produbljava podele u Americi.

Jedna od anketiranih, 63-godišnja penzionerka iz Kalifornije, rekla je čak da se „boji da uključi televizor i gleda vesti“.

Taj pesimizam problem je za ponovni izbor Trampa u duelu s Demokratom Džoom Bajdenom. Predsednici koji traže još četiri godine na funkciji, obično se oslanjaju na to da glasači optimistično gledaju na to u kom pravcu država ide i žele da ostanu na tom kursu, ali upravo to većina Amerikanaca sada ne smatra.

Samo 24 odsto kaže da SAD idu u pravom smeru, što je pre samo mesec dana smatralo 33 odsto, a u martu 42 odsto. Tada se pandemija KOVID-19 tek zahuktavala u Sjedinjenim Državama, ubivši gotovo 120.000 Amerikanaca do danas i rasturivši veći deo načina na koji se živelo i radilo.

Sveukupno, 37 odsto Amerikanaca kaže da odobrava Trampovo postupanje tokom epidemije korona virusa, što je pad sa 44 odsto u martu.

Društvo u SAD se razgnevilo zbog smrti Džordža Flojda i drugih crnaca u rukama policije. Tramp je agresivno reagovao na proteste, obećao da će poslati vojsku, ali mu se Pentagon javno suprotstavio.

Trampa u takvim vremenima sada pozitivno ocenjuje 39 odsto anketiranih. Iako je to neznatno niže od 43 odsto odobravanja koliko je imao u februaru i martu, to je u rasponu u kojem mu je rejting bio i ostao tokom čitavog mandata. To sugeriše da su mu sada preostale samo najjače pristalice.

Najbolje ocene predsednik i dalje ima samo zbog stanja privrede, kao i sve vreme tokom mandata. Otprilike polovina Amerikanaca kaže da odobrava Trampovo rukovanje privredom.

Ipak, to je manje od 56-odstotnog poverenja u martu i Trampu koji je planirao da se kandiduje za reizbor uz procvat privrede, to je znak upozorenja da su Amerikanci spremni za promenu.

Čak i uz pad stope nezaposlenosti dok se neke industrije ponovo otvaraju, ekonomske prognoze za ostatak ove godine su neizvesne, posebno ako se pojave nova žarišta zaraze. Trampov ekonomski argument se tako premestio na obećanja o tome kako bi mogla izgledati finansijska situacija SAD 2021. godine, ako dobije drugi mandat na vlasti.

Protesti zbog policijske brutalnosti prema crnim Amerikancima pokazali su se kao posebno mučan trenutak za SAD i za Trampovo predsedavanje. I dobio je niske ocene za rukovanje time.

Većina Amerikanaca – 54 odsto, kaže da je Tramp pogoršao stvari tokom nemira posle smrti Flojda pod nogama belog policajca. Sedamdeset i dva odsto crnaca i 51 odsto belih Amerikanaca smatra da je Tramp pogoršao stvari posle Flojdove smrti.

Flojdova smrt pokrenula je široku raspravu o ostacima i posledicama rasizma u Americi. Tramp je izrazio žaljenje zbog smrti Flojda i podržao neke ideje za reformu rada policije. Ali je JAVNO posumnjao u to koliko je rasizam u Americi sistemske prirode i sugerisao da se nejednakosti mogu u velikoj meri otkloniti jačanjem privrede.

Samo 32 odsto Amerikanaca kaže da odobrava Trampovo postupanje sa odnosima medju rasama, a 67 odsto ne odobrava.

Stav prema Trampu posebno je negativan među crnim Amerikancima koji mahom glasaju za Demokrate, ali predsednik je nastojao da ih pridobije.

Oko 90 odsto crnaca se ne slaže s tim kako Tramp uopšte radi svoj posao, a otprilike isti procenat ne odobrava kako se bavi odnosima medju rasama.

Među belim Amerikancima, 45 odsto odobrava način na koji Trump radi svoj posao u celini, a 37 odsto kako postupa sa odnosima medju rasama.

Anketa AP-NORC-a medju 1.310 punoletnih je sprovedena 11-15. juna na uzorku koji se smatra reprezentativnim za stanovništvo SAD. Granica greške je plus ili minus 3,7 odsto.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.