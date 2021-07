Austrija: Od 22. jula novo popuštanje, ali ne po planu

BEČ – U Austriji 22. jula stupa na snagu novo popuštanje epidemioloških mera, ali ne kako je bilo prvobitno planirano.

Delta soj, koji se brže prenosi, dramatično je povećao broj novozaraženih, koji se u proteklih nedelju dana udvostručio i dostigao cifru od oko 350 inficiranih dnevno. Pre samo desetak dana taj broj je bio dvocifren.

Zato će noćna gastronomija, kako je i najavljeno, otvoriti svoja vrata, ali, za razliku od ranijih najava, ne i bez određenih uslova.

Tako će u diskoteke, klubove, koji su bili zatvoreni više od godinu dana, moći samo vakcinisani gosti ili oni sa negativnim PCR testom. Oni koji su preležali korona virusa, za razliku od ranijih najava, moraće da pokažu negativan PCR test.

Od 22. jula će biti dovoljna jedna doza vakcine, ali od 15. avgusta planirano je da se odgovarajuća uredba dodatno pooštri, pa će od tada u lokale noćne gastronomije moći da uđu samo potpuno imunizovani, odnosno oni koji su primili obe doze vakcine, a da od prijema druge doze nije prošlo više od 270 dana.

Austrija pokušava da se bori protiv širenja korona virusa i tako što od građana traži da se testiraju, a kako bi se redovno testirali, upravo su zato potvrda o vakcinaciji ili negativan test uslov za ulazak na određena mesta.

U praksi, međutim, u restoranima i kafićima nisu toliko revnosni, pa se potvrda o negativnom testu ne traži baš uvek i od svakog gosta, ali to bi uskoro moglo da se promeni, jer se Ministarstvo zdravlja tek nedavno “izborilo” za mogućnost kažnjavanje nepoštovanja epidemioloških mera.

Na početku primene mera da se traži test, Austrijanci su to poštovali, jer su se obradovali otvaranju ugostiteljskih objekata, koji su mesecima bili zatvoreni, ali je ubrzo ta disciplina popustila.

Širom Austrije se nudi besplatno tesiranje na brojnim mestima, pa tako u Beču postoji mnoštvo punktova za testiranje, gde se obavlja testiranje sistemu PCR-a, ali bez uzimanja brisa iz nosa ili grla, već grgotanjem tečnosti koja se zatim analizira.

Delta soj postao je dominantan i sada čini 90 odsto svih uzoraka pozitivnih na korona virus u poslednjih nekoliko nedelja, ali se to da se još uvek ne odražva na veću popunjenost bolničkih kapaciteta.

Austrija, takođe, ima problem sa vakcinisanjem mladih, koji su i među najpogođenijima infekcijom delta sojem, pa se zbog toga planiraju akcije vakcinacije na mestima na kojima mladi najčešće borave.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc naglasio je ranije da pandemija korona virusa više nije zdravstveni problem društva, već je to, nakon što ima dovoljno vakcina, postao individualni problem građana koji ne žele da se vakcinišu.

Tako je najavio i da će vlada pokušati da uskraćuje što manje sloboda građanima koji su vakcinisani, ali to neće važiti za one koji odbijaju imunizaciju.

(Tanjug)

