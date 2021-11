Austrija po četvrti put u potpunom lokdaunu

BEČ – Austrija je od ponoći u lokdaunu usled teške epidemiološke situacije u kojoj se nalazi već dve nedelje, tokom kojih je imala petocifren broj novozaraženih korona virusom.

Na snagu je stupila zabrana izlaska iz stana u celodnevnom trajanju za sve građane, sa ciljem da se drastično smanje kontakti, a time širenje virusa.

Građani svoj dom mogu napuštati samo radi odlaska na posao, u školu, kod lekara, na vakcinaciju, testiranje, ali i u prodavnicu, pružanja pomoći drugim članovima porodice, radi snabdevanja životinja.

Takođe građani tokom lokdauna imaju i mogućnost izlaska iz stana u šetnju ili na individualni sport na otvorenom, ali sami, odnosno samo sa svojim ukućanima.

Posete su moguće samo najbližim rođacima, partnerima, ali samo pojedinačno.

Uredba koja je stupila na snagu predviđa i obavezu držanja distance priliko izlaska iz kuće od dva metra prema drugima.

Prodavnice, osim supermarketa, apoteka, drogerija, filijale mobilnih operatera, banaka, benzinskih pumpi, i trafika, su zatvorene.

Sva kupovina se „seli“ na sajtove i dostavu, odnosno kasnije preuzimanje.

Pijace na otvorenom mogu da rade, ali bez točenja pića i uz obavezu nošenja maski.

Istovremeno božićne pijace, koje su tek otvorile, morale su da zatvore.

Svi ugostiteljski objekti su zatvoreni, odnosno imaju mogućnost da prodaju svoja jela samo za poneti, odnosno pića, ali zatvorena, koja ne smeju da se konzumiraju u krugu od 50 metara od objekta.

Takođe i hoteli su prinuđeni da zatvore, izuzev za poslovne putnike i goste koji su se čekirali pre lokdauna.

Što se zabave i sporta tiče od bazena do zoološkog vrta sve je zatvoreno.

Isto tako i bioskopi, pozorišta, muzeji i biblioteke u lokdaunu ne rade.

Samo profesionalni sport je dozvoljen, a utakmice se moraju igrati bez prisustva publike.

Na radnom mestu, za one koji nisu u mogućnosti da rade od kuće, važi “ 3G “ pravilo, a to znači da bi došli na posao moraju imati sertifikat o vakcinaciji, potvrdu o preležnom kovid19 ili negativan test – PCR ili antigenski urađeni u apoteci ili na punktu za testiranje.

Inače vlada je preporučila svim firmama da zaposlene pošalju na rad od kuće, tamo gde je to moguće, i, kao primer svima, sve zaposlene u javnoj službi je poslala na rad od kuće.

Škole i obdaništa su otvoreni i nastava se odvija uz prisustvo dece, ali bez obaveznog prisustva, te je vlada pozvala roditelje da decu, ako su u mogućnosti ne šalju na nastavu.

Ona deca koja dođu u školu moraće da se testiraju tri puta nedeljno, a uvodi se i obaveza nošenja maski za vreme nastave za sve uzraste.

Obaveza nošenja FFP2 maske je proširena na sva javna zatvorena mesta, a tako i na radnom mestu, u javnom prevozu, ali i automobilu ako se u njemu prevozi više osoba iz više domaćinstava.

Kontrole, kako je najavljeno, će biti pooštrene.

Ko ne bude želeo da se podvrgne kontroli ili krši zabranu izlaska njemu preti kazna do 1.450 evra, a uobičajena je kazna na licu mesta od 90 evra.

Za kršenje „3G“ pravila na radnom mestu zaposlenom preti kazna do 500 evra, a za poslodavca do 3.000 evra.

Lokdaun, prema najavi austrijske vlade, za vakcinisane i izlečene trajaće do 12.decembra, a posle toga zaključani do daljeg ostaju nevakcinisani, zasigurno do posle katoličkog Božića.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.