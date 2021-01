Austrija produžava zaključavanje do 8. februara

BEČ – Austrijska vlada donela je odluku da pooštri aktuelne epidemiološke mere i produži meru zaključavanja do 8.februara, saopštio je danas kancelar Sebastijan Kurc.

Kurc je, na konferenciji za štampu, rekao da je nakon razgovora sa domaćim i stzranim ekspertima, kolegama iz drugih evropskih zemalja, ali pre svega i socijalnim partnerima i pokrajinama, doneta odluka da se pooštre mere zbog povećane opasnosti od infekcije usled novog soja korona virusa.

Pooštrene mere stupaju na snagu od 25.januara, a one se tiču povećanja distance prema osobama koje su iz drugog domaćinstva sa jednog na dva metra.

Takođe, vlada preporučuje nošenje FFP2 maske, a od 25.januara ova maska visoke zaštite, postaće obaveza u javnom prevozu i prodavnicama.

Firmama je naloženo, gde god je moguće, da uvedu rad od kuće.

Što se mere zaključavanja tiče Kurc je kazao ona mora da se produži, kao i celodnevni policijski čas do 8.februara.

„Eksperti su jedinstveni da je aktuelni broj novozaraženih previsok za otvaranje. Oni preporučuju da otvaranje usledi tek sa 700 novoobolelih dnevno. Ne znamo da li je moguće smanjiti aktuelni broj do 700, ali pokušaćemo da se tom cilju što više približimo. Na osnovu današnjeg stanja mogu reći da je cilj da tu vrednost dostignemo ili da joj se približimo do 8.februara“, objasnio je Kurc.

Najavio je da će, kako je planirano, od 8.februara prvi otvoriti škole, sve prodavnice, uslužne delatnosti i muzeji.

Što se škola tiće učenje na daljinu se nastavlja aktuelno do semestarskog raspusta, koji u Beču i Donjoj Austriji počinje od 1.februara, a od 8.februara počinje škola po smenskom sistemu učenja.

U drugim pokrajinama, gde se raspust održava nedelju ili dve nedelje kasnije, početak škole se pomera.

Kurc je ukazao da je tragično po Austriju što gastronomija i turizam, koje su vizit karta ove zemlje, neće moći da računaju sa mogućošću otvaranja u februaru.

„Naš cilj je da i te privredne grane što pre otvorimo. Najkasnije sredinom februara ćemo doneti odluku“, najavio je on.

Kurc je istakao da odluka o pooštravanju mera nije partijska, ni politička, već zasnovana na činjenicama i odgovornosti.

„Napori proteklih nedelja doprinelu su da je Austrij ponovo među onim zemljama koje najbolje upravljaju korona krizom, ali novi soj iz Britanije i Južne Afrike koji je stigao u Austriju i pogoršava situaciju. Nedostatak mogućnosti planiranja je problem kako građanima, tako i nama u politici“, konstatovao je on dodajući da je novi svoj uništio sve ranije planove.

Međutim Kurc ponavlja da je uveren da će normalnost biti vraćena do leta, i da su u tome jedinstveni struka i vlada.

„Jasno je da se od trenutka kada svi stariji od 65 godina budu vakcinisani preotrećenje bolnica smanjuje, tako da tada ni povećana zaraznost neće imati veće posledice. Trenutno imamo dva scenarija, na osnovu aktuelne situacije u vezi vakcina. Uzimajući u obzir do sada odobrene vakcine do kraja aprila ili početka maja bićemo u stanju da svima preko 65 godina ponudimo vakcine. Ako uskoro usledi odobrenje vakcine Astra Zeneka, za šta se zalažemo i čemu se nadamo, moćićemo da svim starijim od 65 godina ponudimo vakcinu do kraja marta“, objasnio je on dodajući da u zavisnosti od broja odobrenih vakcina zavisi koji će scenario uslediti.

Istakao je da je pred nama još tri teška meseca, i da sada treba sprečiti da, na osnovu novog soja, u Austriji dođe do eksplozije rasta zaraženih, kao što je slučcaj u Irskoj i Velikoj Britaniji.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober izrazio je uverenje da će nove mere pomoći da se prevaziđe aktuelna situacija.

Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig rekao je da su mu eksperti rekli da bi novi soj, koji je stigao u Austriju, mogao da potisne dosadašnju preovlađujuću varijantu virusa, i da se zemlje po tom pitanju nalazi tek na početku, zbog čega su potrebne mere.

(Tanjug)

