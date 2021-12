Austrija se iduće godine zadužuje sa do 65 milijardi evra

BEČ – Austrija će se i iduće godine više zadužiti zbog posledica pandemije korona virusa.

Preko finansijskog tržišta država će moći da uzme novac u vrednosti od 60 do 65 milijardi evra, saopštila je Agencija za finansiranje.

To je otprilike isti nivo kao u protekle dve godine, a dvostruko više nego 2019., godine pre izbijanja pandemije.

Od te svote oko 40 milijardi evra treba da se finansira preko državnih obaveznica i najmanje 18 milijardi preko kratkoročnih instrumenata.

Planirane su tri do četiri nove emisije državnih obveznica.

Ove godine je vrednost zaduživanja dostigla oko 62 milijardi evra, od čega je 40 milijardi obezbeđeno preko državnih obveznica, a izdato je tri nove serije.

Austrija, prema rečima direktora Agencije za finansiranje Markusu Štiksu, uživa veliko poverenje među investitorima, pa nema problem da plasira državne obveznice.

Inače aktuelni dug Austrije je 235,22 milijardi evra sa efektivnom kamatom od 1,22 odsto godišnje i prosečnim preostalim rokom od 10,99 godina.

(Tanjug)

