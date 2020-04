Austrija: Vaskrs u znaku korona virusa

BEČ – Ovogodišnji Vaskrs u Austriji proslavlja se u znaku pandemije kovid19, kako zbog načina proslave u najužem krugu porodice, tako i po motivima koji su se nasli na uskršnjom jajima.

Ponajviše se na prazničnoj trpezi u domovima naših građana, pored tradicionalno farbanih jaja, moglo naći i takozvano „kovid jaje“.

Mladi su, naime jaja „šarali“ licima sa zaštitnim maskama, nešto što već mesec dana obeležava njihovu svakodnevnicu.

Ove godine, zbog mera borbe protiv pandemije, sveštenici u hramovima SPC širom Austrije praznične službe služili su bez prisustva vernika.

Nakon ranih prazničnih liturgija, vernici tokom dana imaju priliku da dođu u crkvu, ali je broj osoba, koji može u isto vreme da boravi u hramu, ograničen I kontrolisan.

Sveštenici u Sabornom hramu “Svetog Save” u Beču delili su vernicima, koji su došli u crkvu, uskršnja jaja.

Episkop austrijsko-švajcarski Andrej obratio se vernicima video porukom ukazavši da se ove godine na taj način obraća zbog okolnosti u kojima je prva briga da se ljudski rod čuva od širenja pandemije.

„Znamo da je to radi opšte koristi. Zato želim svom sveštenstvu, vernom narodu da uputim najiskrenije čestitke povodom vaskršnjih praznika 2020.godini sa pozdravom Hristos Vaskrse. Ove godine ne možemo zajedno u hramovima da održimo bogosluženja i pokušavam da nađem odgovor zašts je to tako. Molim se Bogu da u srcima našim ne zavlada strah, strah od neizvesnosti, kako će biti posle ove krize, da li će ovaj svet u kojem smo živeli sada biti potpuno drugačiji nego što je bio pre izbijanja pandemije“, kazao je on.

Živimo, kaže, u svetu gde će se mnogo više ulagati u zdravstvo, jer je ono važno za čuvanje opšteg zdravlja, a aktuelna situacija nas može poučiti da treba da razmislimo šta valja činiti posle krize, zbog koje ne možemo zajedno da slavimo ovaj praznik u našim hramovima, rekao je on.

Zbog zatvaranja granica mnogih zemalja naši građani ovaj put nisu mogli da odu u svoju zremlju I proslave Vaskrs sa širom porodicom I prijateljima, ali, zbog aktuelnih mera u Austriji, ovaj praznik nisu mogli da podele ni sa svojim prijateljima.

(Tanjug)