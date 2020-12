Azerbejdžan zatvara granicu s Rusijom do marta 2021.

MOSKVA – Azerbejdžan će zatvoriti kopnenu granicu sa Rusijom do 1. marta 2021. godine zbog porasta broja slučajeva kovid-19 u obe zemlje, saopštila je danas ambasada Azerbejdžana u Moskvi.

Vlada je uvela posebne mere karantina u zemlji do 31. januara, a od 14. decembra do 18. januara svi restorani, kafići i trgovinski objekti, osim supermarketa i apoteka, biće zatvoreni, dok će ljudima biti dozvoljeno da izlaze iz svojih kuća samo koristeći posebne dozvole preko tekstualnih poruka. Ulazak u 17 većih gradova i okruga, uključujući Baku, je ograničen, navela je agencija TAS S.

Od početka pandemije Azerbejdžan je imao 195.422 slučaja korona virusa.

Rusija je imala 2.791.220 slučajeva kovid-19, 2.228.633 pacijenta su se oporavila i 49.762 je umrlo.

(Tanjug)

