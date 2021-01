Bajden: Amerika do leta može da ima kolektivni imunitet

VAŠINGTON – Predsednik SAD Džozef Bajden očekuje da Amerika do leta bude na dobrom putu da postigne kolektivni imunitet, jer je novi plan da se dnevno vakciniše 1,5 miliona građana.

Distribucija vakcina milionima Amerikanaca biće, kako je rekao, „logistički izazov koji prevazilazi sve što je do sada pokušano u SAD“, preneo je „Independent“.

„Smatram da mi to možemo. Uveren sam da ćemo do leta biti na dobrom putu da steknemo kolektivni imumitet ili da vakcinišemo 300 miliona Amerikanaca“, rekao je Bajden.

Bajden je rekao da je uveren da SAD mogu da pobede korona virus, ali da će morati da se sa kovidom nose i početkom jeseni.

(Tanjug)

