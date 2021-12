Bajden: „Krajnje je vreme da ljudi prime buster doze“

VAŠINGTON – Američki predsednik Džozef Bajden danas je izjavio da će se Omikron varijanta korona virusa širiti brže u SAD, kao i da zima teških bolesti i smrtnog ishoda čeka nevakcinisane.

Nakon što je dobio najnovije informacije o pandemiji od svojih savetnika, Bajden je dodao da je krajnje vreme da ljudi prime buster doze vakcine, preneo je Rojters.

On je pozvao one koji to nisu učinili da to hitno urade.

(Tanjug)

