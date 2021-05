Bajdenov novi cilj: Vakcinisati 70 odsto odraslih do 4. jula

VAŠINGTON – Američki predsednik Džozef Bajden objavio je danas da je njegov novi cilj da 70 odsto odraslih u SAD primi bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa do 4. jula, kada se u SAD obeležava Dan nezavisnosti.

Bajden je istovremeno pozvao mlade u 20-im i 30-im godinama da se vakcinišu, prenosi Rojters.

„Osiguraćemo da vakcinacija bude lakša nego ikada. Za dva meseca, od danas, porodice širom zemlje slaviće 4. jul. Naš cilj je da to tog datuma, 70 odsto odraslih Amerikanaca primi najmanje jednu dozu vakcine i da najmanje 160 miliona bude u potpunosti vakcinisano“, rekao je Bajden obraćajući se javnosti u Beloj kući, dodaje Glas Amerike

Kako bi ispunio taj cilj, Bajden je naložio desetinama hiljada apoteka, koje učestvuju u federalnom programu, da omoguće vakcinaciju bez zakazivanja, dok će resursi Federalne agencije za vanredne situacije (FEMA) biti preusmereni na podršku privremenim i mobilnim klinikama i manjim opštinskim lokacijama za vakcinaciju, saopštili su zvaničnici administracije.

Bajden je novi cilj postavio u vreme kada se njegova administracija suočava sa sve većim, ali očekivanim, izazovima da vakciniše ljude koji oklevaju da prime vakcinu protiv korona virusa.

„Sada kada imamo zalihe vakcina, usredsređeni smo na to da ubedimo još veći broj Amerikanaca da prime vakcinu koja ima je dostupna. Ako u tome uspemo, Amerikanci će napraviti ozbiljan korak ka povratku u normalu. Ima mnnogo mlađih ljudi, naročito 20-tih ili 30-tih godina koji veruju da im nije potrebna. Želim da jasno poručim: Morate da se vakcinišete“, rekao je Bajden.

Više od 56 odsto odraslih građana u SAD primilo je najmanje jednu dozu vakcine, dok je više od 105 miliona u potpunosti vakcinisano, pokazuju podaci Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Očekuje da će uslove za imunizaciju narednih meseci ispuniti još milioni Amerikanaca, kako bude odobrena vakcina za adolescente i mlađu decu.

Predsednik Bajden najavio je planove za vakcinaciju adolescenata što je pre moguće, ako u SAD bude odobrena vakcina protiv Kovida 19 za tu starosnu grupu.

Kako je saopšteno iz Bele kuće, Bajden će podstaći savezne države da daju najmanje jednu dozu vakcine adolescentima do 4. jula i radiće na tome da se vakcine dostave pedijatrima i drugim pouzdanim zdravstvenim službama, sa ciljem da se veliki broj dece uzrasta od 12 do 15 godina u potpunosti vakciniše do početka naredne školske godine.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) bi do početka naredne nedelje trebalo da odobri imunizaciju dece uzrasta od 12 do 15 godina Fajzerovom vakcinom.

Bajdenova administracija će, takođe, početi da menja način na koji raspoređuje vakcine protiv Kovida 19 u zemlji, tako što će prebacivati doze iz saveznih država sa manjom potražnjom u one u kojima postoji veće interesovanje za imunizaciju, saopštio je danas neimenovani zvaničnik administracije.

Odluka o promeni dosadašnjeg načina raspodele, po glavni stanovnika, doneta je u trenuku kada je potražnja za vakcinama protiv korona virusa pala širom zemlja, a naročito u pojedinim područjima, dok neke države odbijaju deo ili sve doze koje im se dodeljuju nedeljno.

Federalna vlada će sada neke od tih doza isporučiti područjima sa većom potražnjom, da bi ubrzala vakcinaciju.

Administracija je navela da kada savezne države odbiju vakcine koje su im dodeljene, da će taj višak biti prebačen onima koje još čekaju na isporuku doza da bi zadovoljile potražnju.

Te države će imati pristup dozama kad god se poveća potražnja njihovih stanovnika za vakcinama – što je jedan od ključnih prioriteta Bajdenove administracije.

(Tanjug)

