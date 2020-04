Baka legenda: Poslala neobičnu poruku komšijama (foto)

Žena iz Pensilvanije, stara 93 godine, uputila je kroz prozor svog doma neobičnu molbu koja je objavljena u svim američkim medijima, a u njoj ona moli komšije da joj iz prodavnice donesu pivo.

Olive Veronezi je čekajući da bilo ko prođe ispred njene kuće stajala ispred prozora sa kartonom u rukama na kome je pisalo „Treba mi još piva“, prenosi Njujork post.

‘I Need More Beer!!’ For 93-year old Olive Veronesi, staying home has forced her to ask for help in keeping an essential supply in the house. https://t.co/rXmHV1CeBL

— CBS Chicago (@cbschicago) April 10, 2020