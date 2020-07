„Batut“ izdao spisak mera za decu

Osim svih mera prevencije za suzbijanje epidemije, Institut za javno zdravlje za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ doneo je preporuke kako se treba ponašati u parkovima i dečijim igralištima kako bismo na što efikasniji način zaštitili mališane i sebe.

Ove mere treba da ublaže transmisiju novog virusa i suzbiju epidemiju, a propisana je prevencija za svaku aktivnost gde se građani najlakše mogu zaraziti. Većina preporuka Kriznog štaba do sada je važila u pojedinim gradovima u Srbiji koji su već uveli vanrednu situaciju zbog naglog širenja virusa korona, a ove mere će sada važiti za celu teritoriju Srbije.

Na sajtu Instituta „Batut“ stoji prvenstveno da decu treba voditi u parkove i igrališta koja su blizu mesta stanovanja, jer na taj način se smanjuje upotreba javnog prevoza u kome je mogućnost zaražavanja veoma visoka.

1. Nema deljenja igračaka ni sokića

Generalne preporuke su da se na otvorenom drži distanca, a to u ovom konkretnom slučaju znači da bi trebalo da se deca igraju u što manjim grupama – do petoro dece. Ovo jedino ne važi ako deca žive u istom domaćinstvu. Takođe, preporuka je da se deca igraju samo svojim igračkama kao i da nema deljenja hrane i pića. Takođe je napomenuto da se deca igraju samo onim igračkama koje mogu da se peru ili dezinfikuju.

2. Dezinfekcija

U preporukama se navodi da je dezinfekcija ruku, osim održavanja distance, jedna od najbitnijih mera. Tako se sugeriše roditeljima da uvek kod sebe imaju dezinfekciono sredstvo koje je na bazi 70 odsto alkohola kojim će prskati površine sa kojima se dolazi u kontakt, ali i ručice mališana. Takođe po povratku kući neophodno je da dete temeljno opere ruke.

3. Pričajte sa decom o koroni

Kao posebna stavka izdvaja se i da bi roditelji i staratelji trebalo da edukuju decu o značaju pridržavanja ovih mera. U preporukama se dodaje i da to treba uraditi kroz igru. Mališanima je važno objasniti da izbegavaju grljenje, ljubljenje i sve druge prisne kontakte s ljudima, ali i da pored osnovnih higijenskih navika sada treba da upražnjavaju i neke dodatne.

4. Deca do dve godine ne nose maske

Deca mlađa od dve godine ne moraju da nose maske, dok mališani starosti od dve do 10 godina bi trebalo da nose maske, ali bi to trebalo vremenski ograničiti na dva sata tako da izbegavajte duže zadržavanje u parku ili igralištu. Takođe, roditelji i staratelji moraju biti u mogućnosti da stalno nadziru mališane dok nose maske.

Preporuka Instituta „Batut“ je i da roditelji ne vode decu u kupovinu ako to nije neophodno.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.