BDP Singapura pao 10,6 odsto u prvom kvartalu

SINGAPUR – Singapurska privreda je u prvom kvartalu pretrpela najveći pad u deceniji od čak 10,6 procenata u odnosu na prethodno tromesečje, usled pogubnih efekata pandemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost, pokazali su danas objavljeni preliminarni podaci Ministarstva trgovine i industrije.

Ekonomija ovog azijskog finansijskog i trgovinskog centra smanjila se u prva tri meseca 2020. godine za 2,2 odsto na međugodišnjem nivou, što je primoralo vlasti ovog grada-države da obore svoju prognozu BDP-a za celu godinu, tako da sada očekuju duboku recesiju, izveštava Rojters.

Ovo je najveći privredni pad Singapura od finansijske krize 2009. godine.

Ministarstvo trgovine i industrije sada projektuje pad BDP-a na godišnjem nivou u rasponu od minus 4,0 do minus 1,0 odsto u odnosu na prethodnu prognozu da će on iznositi između minus 0,5 do plus 1,5 procenata.

(Tanjug)