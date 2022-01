Bekić: Brojevi zaraženih korona virusom verovatno duplo veći od zvaničnih

Koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić izjavio je danas da su podaci o broju inficiranih korona virusom u Srbiji, koji se kreću od 14.000 do 18.000 na dnevnom nivou, verovatno duplo veći, jer neki oboleli ne dodju na pregled u zdravstvenu ustanovu.

Bekić, koji je i direktor Doma zdravlja Savski venac je za RTS izjavio i da se zbog sumnje na korona virus u kovid ambulantama te ustanove pregleda od 520 do 580 pacijenata, „što je tri do četiri puta više nego krajem prošle godine“.

On je rekao da u kovid ambulantama na Savskom vencu pregledaju dnevno i 12 do 14 dece, uglavnom predškolskog uzrasta, dok je krajem oktobra bilo 20 do 24 pedijatrijska pregleda, ali je procenio da će polazak u školu povećati broj inficirne dece jer se omikron soj brzo širi.

Prema njegovim rečima 3,8 odsto dece od 12 do 17 godina, odnosno oko 15.000 dece je primilo vakcinu protiv korona virusa, dok je imunizovano nešto više od 58,8 odsto ukupnog broja stanovnika, a 33 odsto je primilo treću dozu vakcine protiv korona virusa.

„Od 1. (januara) do sada aplikovali smo manje doza nego što smo aplikovali samo jednog dana u februaru ili martu 2020. godine, kada je bilo 80.000 doza, sada ni 80.000 doza za 20 dana“, kazao je Bekić navodeći da je interesovanje za vakcinaciju smanjeno.

(Beta)

