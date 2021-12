Belgija pooštrila ograničenja treću nedelju zaredom

BRISEL – Belgija je danas pooštrila ograničenja zbog korona virusa treću nedelju zaredom, kako bi se izborila protiv jednog od najvećih naglih porasta slučajeva kovid-19 u Evropi.

Ne možemo dozvoliti da se zaraza koji postoji u našoj zemlji nastavi sadašnjim tempom, rekao je belgijski premijer Aleksandar de Kro na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.

S obzirom na najveći rast slučajeva među decom, De Kro je kazao da će nošenje maske biti obavezno za svu decu od šeste godine.

Do sada su deca starija od 10 godina bila obavezna da nose masku.

Osnovne škole će biti zatvorene za božićne i novogodišnje praznike nedelju dana ranije, a srednje škole će preći na hibridni sistem, tako da će polovinu nastave pratiti od kuće.

Barovi i restorani u Belgiji, kao i institucije EU i NATO, međutim i dalje će moći da budu otvorene do 23.00 časa.

De Kro je priznao da je stopa zaraze u Belgiji među najvišim u Evropi.

Samo Slovačka i Češka imaju veću stopu zaraze po glavi stanovnika u protekle dve sedmice.

Međutim, iako je više od jedne od 50 osoba zaraženo u protekle dve nedelje, stopa smrtnosti je tek malo ispred proseka EU.

„Za to postoji samo jedan razlog, a to je što je stopa vakcinacije u našoj zemlji posebno visoka“, rekao je De Kro i dodao da bi do kraja godine oko četiri miliona Belgijanaca trebalo da dobije treću dozu vakcine.

(Tanjug)

