Beogradska porodica deportovana iz Grčke, otac pozitivan na koronu

Beograđanka je na društvenim mrežama opisala svoje iskustvo sa letovanja u Sitoniji nakon što je utvrđeno da njen muž ima virus korona

Ovo je objava jedne Beograđanke na društvenim mrežama koja se posle samo tri dana uživanja na letovanju zajedno sa svojom porodicom vratila kući jer je test koji je rađen na ulasku u Grčku pokazao da je njen suprug pozitivan na korona virus!

– Posle određenog dvoumljenja, ipak smo rešili da krenemo na put jer smo i suprug i sin i ja bili zdravi. U nedelju smo seli u auto i pošli za Grčku – počela priču Beograđanka.

Ona je objasnila kako je izgledalo samo testiranje na granici. Naime, testirana su sva vozila sa srpskim tablicama, ali samo po jedna osoba iz svakog automobila.

– Supruga su testirali i rekli da budemo 24 sata u samoizolaciji, a da rezultate javljaju u roku od 72 časa i to samo ukoliko su pozitivni – kazala je ona.

Nakon tri dana sunčanja, šetnje i kupanja po Sitoniji, samo nekoliko minuta pred istek tih 72 sata, usledio je poziv koji su se nadali da nikad neće dobiti.

– Juče, bukvalno pet minuta pred istek tih 72 sata već smo se radovali misleći da je sve u redu kada su nas pozvali i saopštili da je muž pozitivan – ispričala je ova Beograđanka.

Razgovor je trajao, priča ona, više od 20 minuta. Postavljali su gomilu pitanja u vezi sa njihovim detaljnim kretanjem tokom ta tri dana, da navedu svaki kafić, restoran i plažu na kojima su bili. Osim toga, upitani su za zdravstveno stanje generalno, kao i da li je osoblje hotela, restorana i marketa u koje su odlazili poštovalo mere zaštite, da li su nosili maske i rukavice, a potom dali instrukcije koje niko ne bi poželeo na svom odmoru.

– Pitali su između ostalog i gde smo u tom trenutku. Mi smo tada bili na plaži i rekli su nam da momentalno idemo u sobu i da 14 dana ne izlazimo iz nje. Nakon pola sata su pozvali ponovo i rekli da ima još jedna opcija i da, ukoliko želimo, možemo da krenemo kući uz sve mere predostrožnosti: celim putem sa maskama, da ne stajemo nigde osim na pumpi i gde je baš neophodno – priča ona, a prenosi „Blic“.

Porodica je sa olakšanjem izabrala da ide kući. Pretpostavka je da, pošto su tokom prvog telefonskog razloga upitani i da li kod zaraženog supruga ima simptoma, a on ih u tom trenutku nije imao, da je to i razlog što im je ponuđeno da se vrate kući. Verovatno bi morali da ostanu dve nedelje u nekom hotelu da je simptoma bilo, ali to su samo pretpostavke jer niko nije obrazložio zašto im je ta opcija naknadno ponuđena.

– Čim smo danas ušli u Srbiju, zvala sam onaj „kovid broj“ da se raspitam koja je dalja procedura. Oni nisu znali ništa da kažu, uputili su nas na našeg lekara. Suprug je pozvao svog lekara koji mu je rekao da dođe ujutru u kovid ambulantu na pregled, a sin i ja koji smo sa njim nismo ni testirani i za nas niko ništa ni ne govori – kaže ona i dodaje kako niko nikakvu instrukciju nije dao te da su „prepušteni sami sebi, pa će videti“.

