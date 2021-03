Beogradski festival igre kulturni brend Srbije

BEOGRAD – Novo, 18. izdanje Beogradskog festivala igre (BFI) koje počinje u subotu, 6. marta, nastupom Njujork siti baleta u Novom Sadu na sceni SNP-a, danas je svečano predstavljeno u Skupštini Beograda.

Festival modernog plesa najavili su predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i direktorka BFI-a Aja Jung.

Dačić je istakao da je BFI jedan od najznačajnijih kulturnih brendova Beograda i čitave Srbije.

Takođe je ukazao na činjenicu da umetnost mora i može pobediti epidemiju koja već godinu dana remeti svakodnevni život svih, a naročito život srpske i svetske kulturne scene.

“Ove godine, u najtežim okolnostima, festival pokazuje da je vitalan, da ne odustaje od svoje misije i da za njega ne postoje prepreke da po 18. put okupi autore i ljubitelje umetničke igre iz celog sveta”, naveo je predsednik skupštine.

“Ne sumnjam da svi oni zajedno jedva čekaju da Festival počne, i da uživo vide šta je to najnovije i najbolje u današnjoj svetskoj produkciji.

Republika Srbija i na ovaj način želi da potvrdi svoju podršku Festivalu igre, kao jednom od najznačajnijih kulturnih programa čiji smo domaćin i organizator”, objasnio je predsednik parlamenta.

Dačić je poželeo dobrodošlicu svim stranim umetnicima koji će u narednim mesecima dolaziti da nastupaju na festivalu, i zahvalio se prijateljima koji su pomogli organizaciju ovogodišnje smotre – Delegaciji Evropske unije u Srbiji, gradu Beogradu, ambasadama zemalja iz koje dolaze ovogodišnji učesnici.

“Naročitu zahvalnost dugujem mojoj prethodnici na ovom mestu, ministarki Maji Gojković, što je na najbolji način spojila svoj javni angažman sa afinitetom prema umetničkoj igri i zaslužna za uspostavljanje ove lepe tradicije da baš iz Narodne skupštine svake godine krene novi Beogradski festival igre”, zaključio je Dačić.

Ministarka Gojković je podvukla da je izuzetna stvar što su Beograd i Srbija domaćini jednog od najvažnijih umetničkih događaja ne samo u zemlji već i čitavom regionu, jer ne postoji nigde slična manifestacija koja neguje umetničku igru na vrhunskom svetskom nivou.

Ona je izdvojila trupu koja otvara 18. BFI – New York City Ballet, koji će biti izveden u dva termina – na otvaranju u subotu, 6. marta na velikoj sceni SNP-a u Novom Sadu, a zatim dan kasnije, u nedelju, 7. marta na sceni “Ljuba Tadić” u JDP-u.

“Kulturna scena je kod nas izuzetno jaka, i na Beogradski festival igre nam dolaze velika koreografska imena”, podsetila je Gojković i dodala da se ove godine ta smotra održava u veoma nepovoljnom trenutku, u situaciji kada je sve i dalje neizvesno usled pandemije korona virusa.

Navela je da će uz glavni program festivala koji čine predstave iz celog sveta, biti organizovani mnogi prateći programi – filmovi, kursevi, izložbe, radionice, što sam festival čini jedinstvenim na ovim prostorima, jer gaji staru i razvija novu publiku.

Goran Vesić je čestitao punoletstvo – 18. rođendan festivalu i odmah podsetio koliko je bilo teško organizovati prethodno, 17. izdanje, koje se prolongiralo posle prvog talasa pandemije i trajalo je sve do decembra 2020. godine.

“Naravno, Aja Jung je najznačajnija za trajanje ovog festivala, koja je svojom energijom postavila BFI, i drago mi je da se organizuje i van Beograda.

Mi smo mala zemlja da bi jedan ovako veliki festival bio održan samo u Beogradu”, izjavio je Vesić.

On je otkrio da je trupa Njujork siti baleta, koja će sa dva izvođenja otvoriti smotru, bila u planu da gostuje na 17. izdanju 2020, u prvom naletu kovida 19, i tada su Njujorčani uspeli da stignu do Budimpešte, i morali su da se vrate za SAD.

Zamenik gradonačelnika je dodao da je vreme da se konačno kultura vrati u redovne tokove, da se na ovaj način otvara polako, ne bi li se svi vratili normalnom životu.

“Smatram da je 2021. godina kada ćemo vratiti svoj život, da ne stoji kako se to desilo tokom cele 2020-te”, zaključio je Vesić.

Direktorka i selektorka BFI Aja Jung rekla je da se virus opet surovo poigrava sa nama i u ovoj godini, tera umetnike da menjaju profesije, stavlja katance na pozorišta i kulturne ustanove, ili pruža svega trećinu kapaciteta sale za programe.

“Dobijamo barem 30 poziva dnevno od verne publike koja nas pita da li će sigurno gostovati Njujork siti balet, da li stiže Balet džez Montreal.

Ona je podsetila da Beograd, usled još uvek zatvorenog Sava centra za umetničke događaje zbog korone, nema više scenu za ovako velike spektakle, tako da će Beograđani morati da putuju u Novi Sad gde će biiti izveden dobar deo programa BFI 2021.

“Biće ovo pravi maraton igre u inat ovom vremenu”, zaključila je Jung.

U Beogradu i Novom Sadu, BFI će ugostiti 17 kompanija iz 11 zemalja.

Program je veoma bogat i sadržajan, osim kolažnog fragmentarnog spektakla Njujork siti baleta kao Veče zvezda (koreografi – Džorž Balanšin, Džerom Robins, Kristofer Vildon, Johan Koborg), stiže kompanija “Alias” iz Ženeve 23. i 24. marta sa plesnim komadom “Normalno” Đulijermea Botelja na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

Na samom finalu 18. izdanja BFI, 1. oktobra u SNP-u biće izvedena odložena predstava “Nadmudrivanje đavola” istaknute i slavne Kompanije Akrama Kana iz Londona.

Na konferenciji za medije pozdrave su uputili i ambasadori zemalja čije trupe gostuju na BFI – Francuske, Švajcarske, Belgije, Italije, Izraela, Španije.

