Beroš: AstraZeneka efikasna i za starije od 65 godina

ZAGREB – Hrvatski ministar zdravjla Vili Beroš rekao je večeras da je vakcina AstraZeneke za starije od 65 godina efikasna i bezbedna.

„Ako navedemo da vakcina AstraZeneke štiti u 62 odsto slučajeva, to znači da u tom postotku ona štiti od zaraze virusom, a u preostalom postotku možemo da dobijemo blaže simptome, najčešće samo jedan. Sve registrirovane vakcine skoro 100 odsto štite od smrti i teških oblika bolesti“, objasnio je Beroš.

Dodao je da je zaštita AstraZenekine vakcine nešto manja, ali je istakao da nema dileme da li se treba vakcinisati tim cepivom ili čekati drugo, prenosi Index.hr.

Beroš je rekao da je teško reći kada bi u Hrvatskoj moglo doći do željene imunizacije od 70 odsto, naglasivši kako sve zavisi od dinamike kojom će vakcine dolaziti.

Istakao je da bi na jesen, ako ne bude iznenađenja i novih varijanti korona virusa, moglo doći do povratka normalnom životu.

„Epidemiolozi tvrde da ako postignemo do leta prokuženost od 50 odsto uz one koji su preboleli virus, to bi trebalo da bude jako dobra imunološka baza da uđemo u leto, a potom i jesen. Alternative za odgovorno ponašanje nema. Ukoliko budemo oprezni i na jesen ćemo imati vremena za ubiranje plodova naše odgovornosti“, rekao je Beroš.

(Tanjug)

