BG: Procenat vakcinisanih trećom dozom danas prelazi 25%

BEOGRAD – U Beogradu ćemo danas preći 25 odsto građana vakcinisanih trećom (buster) dozom, izjavila je gradska sekretarka za socijanu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Ona je za Tanjug navela da je toku jučerasnjeg dana prvu dozu vakcine protiv korona virusa primio 1.591 Beograđanin, navodeći da je primetan porast broja prvih doza.

Kako je dodala, ukupan broj vakcinisanih punoletnih građana u Beogradu je 61,06 odsto, revakcinisanih 58,39 odsto, a bustovanih 24,73 odsto.

Stanisavljević je rekla da se svakog dana sve veći broj mladih odlučuje na vakcinaciju i istakla da je u starosnoj grupi od 18 do 30 godina do sada vakcinisano više od 33 odsto.

„Baš zbog toga što mlađa populacija u zimisko vreme najviše vremena provodi po zatvorenim prostorima, a ide nam i Nova godina odlučili smo da otvaramo punktove u tržnim centrima jer je tu najveća frekvencija ljudi, pogotovo mladih. Najviše mladih po svoju dozu vakcine upravo dolazi u tržne centre“, rekla je Stanisavljević u tržnom centru Ušće, gde je rad vakcinalnog punkta u okviru tog objekta produžen do 25. novembra.

Podsetila je da je taj punkt ponovo otvoren 11. oktobra i dodala da je za ovih mesec dana tu vakcinisano više od 6.000 sugrađna.

„Punkt radi svakog radnog dana i vikendom od 12 do 20 sati. Zahvaljujem rukovodstvu u tržnom centru ‘Ušće’ zato što je, na veliko interesovanje građana, produžen rad punkta tako da će svi oni koji do sada nisu vakcinisani, a žele, to moći da urade do 25. novembra“, zaključila je Stanisavljević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.