BG: Vakcinacija bez zakazivanja Sinofarm i Fajzer vakcinom

BEOGRAD – U Beogradu je vakcinacija protiv korona virusa bez zakazivanja omogućena u svim gradskim opštinama, u domovima zdravlja ili ambulantama, a zainteresovani sugrađani mogu se odlučiti za Sinofarm ili Fajzer vakcinu.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu navodi da se bez zakazivanja građani mogu vakcinisati u Domu zdravlja „Mladenovac“ od 7 do 20 časova radnim danima, subotom od 8 do 18 časova, Domu zdravlja „Grocka“, u zdravstvenoj stanici „Kaluđerica“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, u zdravstvenoj stanici „Begaljica“ od 8 do 20 časova radnim danima, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova i u zdravstvenoj stanici „Vinča“ od 8 do 20 časova radnim danima, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova.

U Domu zdravlja „Lazarevac“ u staroj hali Sportskog centra mogu se vakcinisati radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, o Domu zdravlja „Čukarica“ radnim danima od 9 do 19 časova i subotom od 8 do 18 časova, u Kulturnom centru radnim danima od 9 do 19 časova i subotom od 8 do 18 časova.

U Domu zdravlja „Novi Beograd“ vakcinacija bez zakazivanja je radnim danima od 9 do 19 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, u Domu zdravlja „Stari grad“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, nedeljom od 8 do 16 časova.

Dom zdravlja „Rakovica“ na Labudovom brdu vakciniše radnim danima i subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, a u Ulici Edvarda Griga 18 radnim danima i subotom od 8 do 18 časova.

Dom zdravlja „Sopot“, za vakcinaciju radi radnim danima, subotom i nedeljom od 8 do 15 časova, Dom zdravlja „Palilula“ u Ulici knez Danilova 16 radnim danima od 8 do 20 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, u zdravstvenoj stanici „Padinska skela“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, u zdravstvenoj stanici „Borča 1“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, zdravstvenoj stanici „Krnjača“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, a u zdravstvenoj stanici „Karaburma“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova.

Dom zdravlja „Voždovac“ u ambulanti „Stepa Stepanović“ za vakcinaciju radi radnim danima od 8 do 20 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, a u Ustaničkoj 16 radnim danima od 8 do 20 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova.

U Domu zdravlja „Vračar“ vakcinacija bez zakazivanja je radnim danima, subotom i nedeljom od 9 do16 časova, u Domu zdravlja „Obrenovac“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova i nedeljom od 8 do14 časova, Domu zdravlja „Zvezdara“ radnim danima od 8 do 20 časova, subotom i nedeljom od 8 do 18 časova, a novi punkt je u Beo šoping centru od 12 do 20 časova.

Dom zdravlja „Savski venac“ za vakcinaciju radi radnim danima od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 18 časova, a nedeljom od 9 do 19 časova, Dom zdravlja „Zemun“ u Batajnici radnim danima od 13 do 19 časova, subotom i nedeljom od 13 do 18 časova, u Ulici Rade Končara 46 radnim danima od 13 do 19 časova, subotom i nedeljom od 13 do 18 časova, dok Dom zdravlja „Surčin“ u ulici Braće Puhalović 12 radnim danima od 9 do 19 časova, a vikendom od 13 do 18 časova obavlja vakcinaciju bez prethodnog zakazivanja.

Dom zdravlja „Barajevo“ otvoren je za vakcinaciju radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom od 8 do 13 časova

(Tanjug)

