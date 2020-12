BG:Pijace radnim danima rade do 17 sati, vikendom do 15

BEOGRAD – U skladu sa novim merama Vlade Sbije u cilju suzbijanja širenja virusa COVID 19, sve pijace koje se nalaze u sisitemu JKP „Gradske pijace“ u Beogradu od ponedeljka do petka radiće do 17 časova, dok će u danima vikenda radno vreme pijaca biti skraćeno do 15 časova.

„Gradske pijace“ navode da od momenta kada su počele da se uvode i sprovode prve mere u Srbiji u cilju prevencije i zaštite od korona virusa brinu o svojim kupcima i prodavcima i njihovoj bezbednosti, poštovanjem i primenom svih propisanih i preporučenih mera.

(Tanjug)

