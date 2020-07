Bil Gejts: Moraćete da primite vakcinu dvaput, starije osobe možda i tri puta (video)

Trka za vakcinom protiv korona virusa i dalje traje, ali po svemu sudeći, jedno vakcinisanje neće biti dovoljno za zaštitu.

Novinarka i voditeljka Si-Bi-Es-a pitala je Bila Gejtsa koliko doza vakcine će nam biti potrebno. Njegov odgovor je iznenadio:

.@NorahODonnell: “How many doses of the vaccine will we need?”

Bill Gates: “Well, none of the vaccines at this point appear like they'll work with a single dose. That was the hope at the very beginning.” https://t.co/Layv872iZy pic.twitter.com/F47iInstYy

— CBS News (@CBSNews) July 22, 2020