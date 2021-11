Osnivač Majkrosofta Bil Gejts ponovo se oglasio povodom koronavirusa.

Naime, američki milijarder tvrdi da će do sredine sledeće godine kovid 19 izazivati manje smrtnih slučajeva nego običan grip.

„U jeku prirodnog imuniteta, imuniteta stečenog vakcinom protiv koronavirusa i zahvaljujući novim terapijama, stopa mortaliteta trebalo bi drastično da padne“, kaže Gejts sa „Blumberg“ i ističe da bi na leto 2022. trebalo da dođe do preokreta.

Naime, on smatra da će pitanje snabdevanja vakcinama biti rešeno do sredine sledeće godine. Takođe, farmaceutske kompanije „Merk“ i „Fajzer“ razvile tabletu protiv koronavirusa, te on smatra da će svi ovi događaji uticati na to da oboleli dobiju pravovremenu terapiju pošto im se ustanovi prisustvo koronavirusa.

„Tako da, između prirodnog imuniteta, imuniteta posredstvom vakcine i tim tabletama, možemo da povećamo broj antitela kako do sada nismo mogli, a stopa smrtnosti će do leta sledeće godine pasti ispod nivoa mortaliteta koji izaziva sezonski grip. U tom trenutku, ekonomska aktivnost bi trebalo da se vrati u punom kapacitetu“, smatra Gejts.

Prema poslednjim podacima, više od 5,1 milion ljudi preminuo je od koronavirusa, dok je više od 258 miliona ljudi inficirano.

(B92)

