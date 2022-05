Bil Gejts „udario“ na Novaka Đokovića – „Divim mu se, ali…“

Bil Gejt, američki milijarder, prokomentarisao je stav Novaka Đokovića o vakcinaciji rekavši da bi voleo da najbolji teniser sveta promeni mišljenje.

„Ako ste vakcinisani to pomaže zajednici kojoj pripadate. Nije savršeno sredstvo u sprečavanju infekcije, ali značajno suzbija. Dakle, ako je neko zabrinut za svoje zdravlje do te mere da oseća da ne može da učestvuje u toj zaštiti zajednice, onda je to nesrećan izbor. Ako je reč o osobi koja je pritom inspiracija mnogima, onda se takvo razmišljanje širi brže među bazom fanova i kao rezultat imamo manji nivo vakcinacije od onoga koji nam je potreban“, rekao je Gejts za Bi-bi-si dok je komentarisao stav najboljeg tenisera sveta.

Đoković je više puta od početka procesa vakcinacije u svetu govorio na ovu temu ističući da nije protiv toga, ali i da ne želi da se vakciniše protiv virusa korona.

„Divim se Novaku na mnogo načina, ali bih voleo da njegovi stavovi o vakcinama nisu takvi“, dodao je Gejts.

