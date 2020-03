Bogate se na tuđoj muci: Trgovci deficitarnoj robi povećali cenu sedam puta

U prodavnicama širom Hrvatske ima dovoljno prehrambenih namirnica, ali neki su u vreme pandemije koronavirusa videli priliku da dobro zarade.

Tako se ovih dana po internetu, među polovnim automobilima, nekretninama na moru, frezama i brodskim motorima, na prodaju nudi i – kvasac, i to običan suvi pekarski, za pečenje hleba i sličnih testa, a koji je nestao s polica dobrog dela hrvatskih radnji još u prvom talasu histeričnog „korona šopinga“ , piše Slobodna Dalmacija.

Jedan majstor, vodeći se logikom da je sve stvar ponude i potražnje, u oglasima na internetu nudi kesicu suvog kvasca od 7 grama po ceni od 20 kuna (310 dinara). Uobičajena cena kesice suvog kvasca u prodavnicama širom Hrvatske iznosi 2,75 kuna (46 dinara). Isti prodavac nudi i veće pakovanje od 450 grama za 100 kuna (1.550 dinara), presnosi Blic.

Nije kvasac jedino s čim preprodavci u kriznim vremenima pokušavaju da profitiraju.

Medicinske maske već odavno su postale klasik. Nude se u različitim kombinacijama. Obična pojedinačna troslojna maska – uz napomenu da je namenjena zaštiti od koronavirusa – cenom se kreće u rasponu do 10 do 30 kuna. One koje nazivaju respiratorskim koštaju 60 kuna (930 dinara), a one najkvalitetnije – 250 kuna (3.876 dinara).

Neko se pak dosetio, pa je na prodaju dao i pravu pravcatu gas-masku, onakvu kakvu su nekada koristili na vežbama u rezervama JNA. Štiti, kaže oglašivač, od svih mogućih virusa i otrova, a tvrdi da ju je moguće koristiti i protiv korone. Cena – prava sitnica. Za M1 vojničku masku potrebno je izdvojiti – 300 kuna (4.650 dinara).