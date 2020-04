BEOGRAD – Pevač Džon Bon Džovi pozvao je ljude širom sveta da mu pošalju svoje priče i iskustva u borbi sa koronavirusom, koje bi ih potom pretočio u pesmu “Do what you can – Our story”.

Džovi je na svom profilu na Tviteru kazao da je primio hiljade poruka i izvođenja pesama preko društvenih mreža, a neke od njih je i sam otpevao, zahvalivši se tim autorima.

(Tanjug)