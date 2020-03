Borel: Zatvaranje granica nije rešenje, potrebna snažnija globalna saradnja

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel izjavio je danas da zatvaranje granica i samostalno traženje rešenja u borbi protiv novog korona virusa nije rešenje za izlazak iz krize, i apelovao na snažniju globalnu saradnju.

Posle neformalne video konferencije ministara spoljnih poslova zemalja članica EU, Borel je rekao da je u fokusu tog neformalnog sastanka bio medjunarodni odgovor na pandemiju korona virusa, objavila je Evropska služba za spoljne poslove.

„Kao što svi znate, ovo je kritičan trenutak. Ovaj virus ignoriše državne granice i izaziva globalnu krizu bez presedana. Jedini mogući odgovor je snažnija globalna saradnja medju ljudima, regionima, državama“, kazao je Borel.

On je naveo da EU mnogo čini u aktuelnoj krizi i ocenio da se to ne vidi dovoljno.

„Neke zemlje se žale da im ne pomažemo, a zapravo smo partner koji im najviše pomaže. EU će nastaviti da bude pouzdan partner, birajući saradnju umesto takmičenja. Ovo nije vreme da krivimo jedni druge. Jedini način za sprečavanje širenja zaraze je snažna posvećenost zajedničkom radu“, dodao je šef evropske diplomatije.

On je rekao da je na sastanku bilo reči o povratku državljana EU koji su, dok su bili na putu, ostali zaglavljeni u inostranstvu i da poseban izazov predstavlja njihovo vraćanje iz nekih zemalja Azije, Latinske Amerike i podsaharske Afrike.

Borel je kazao da je reč o više od 200.000 putnika i da oni moraju da budu vraćeni komercijalnim letovima aviokompanija.

„Telefonirao sam brojnim kolegama u Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji i tražio pomoć, da dozvole avionima da pokupe te ljude i vrate ih u Evropu“, naveo je.

Borel je rekao da je potrebno da se poveća medjunarodna saradnja i solidarnost i da će EU morati da usmeri napore kako bi pomogla zemljama koje su u riziku. Upozorio je na situaciju u Africi, gde bi uticaj pandemije mogao brzo da izadje van kontrole.

Povodom pomoći koju su Kina i Rusija poslale Italiji za borbu protiv korona virusa, Borel je rekao da je svaka pomoć dobrodošla i da u tome ne treba tražiti kontroverze.

On je kazao da EU mora da nastavi da pruža humanitarnu pomoć Iranu, drugoj najteže pogodjenoj zemlji, gde prema njegovim rečima situacija „postaje dramatična“.

„Očekujemo da će narednih nedelja Iranu biti isporučena humanitarna pomoć u vrednosti od 20 miliona evra“, naveo je Borel.

On je dodao da su se šefovi diplomatija EU dogovorili da podrže zahteve Irana i Venecuele za finansijsku podršku Medjunarodnog monetarnog fonda, jer su u veoma teškoj situaciji, prvenstveno zbog američkih sankcija koje ih sprečavaju da zaradjuju od prodaje nafte.

„Mi verujemo da mora da bude potvrdjeno da dobra kao što su hrana, lekovi i medicinska sredstva mogu da budu isporučena ovim zemljama i da to ne potpada pod američke sankcije. Ovo mora da bude potvrdjeno jer mnogi strahuju da mogu da budu na udaru sankcija ako učestvuju u toj humanitarnoj trgovini“, rekao je Borel.

Naveo je da šefove diplomatija brine i „jasan pokušaj“ da se EU diskredituje time što se korona virus predstavlja kao bolest belaca, uz svaljivanje krivice za pandemiju na evropske gradjane. On je rekao da to ne čine države, nego obični ljudi.

Borel je rekao da je na današnjem sastanku bilo reči i o preispitivanju sporazuma EU i Turske iz 2016. godine čiji je cilj da zaustavi priliv migranata u Evropu.

„Situacija na grčko-turskoj granici je mnogo bolja nego pre nekoliko nedelja. Pokušavamo da analiziramo teškoće u primeni sporazuma iz 2016. godine kako bismo imali jasnu sliku kako je on sprovodjen i da bismo došli do toga kako on treba da izgleda u budućnosti“, kazao je španski diplomata.

Povodom Operacije Ajrin (Irene), kojom EU želi da spreči dostavu oružja u ratom zahvaćenu Libiju, Borel je rekao da je učinjen veliki napredak, ali da ima još otvorenih pitanja oko kojih članice EU nisu postigle dogovor.

Dodao je da je neslaganja najviše oko procedura za iskrcavanje u slučaju da brodovi nove pomorske misije EU budu morali da spasavaju migrante na moru.

