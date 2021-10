Branko Ružić: „U škole u Vrnjačkoj Banji uloženo 140 miliona“

VRNJAČKA BANJA – Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas u Vrnjačkoj Banji da je u radove na zgradi tamošnje gimnazije uloženo 112 miliona dinara i da bi njeno otvaranje valjalo očekivati sledećeg meseca.

„Jednosmenski rad, koji će biti omogućen u ovoj gimanziji je ideal kome težimo, kroz reformu obrazovanja, “ istakao je on.

„Smrt učenika od korone je velika tragedija“

Smrt učenika iz Kruševca od korone je velika tragedija i iako su mnogi od nas zbog korone izgubili nekog prijatelja ili člana porodice, teško je prežaliti bilo koje dete, izjavio je danas ministar prosvete Branko Ružić.

On je prilikom radne posete Vrnjačkoj Banji, rekao da iako su prema informacijama koje Ministarstvo prosvete ima, otac i deda preminulog učenika bili zaraženi korona virusom, on može samo da izjavi saučešće porodici i da kaže da je to tragedija.

Tim za škole danas donosi odluku o onlajn nastavi

SMEDEREVSKA PALANKA – Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola danas će doneti odluku da li će škole od ponedeljka kompletno preći na onlajn nastavu, izjavio je danas u Smederevskoj Palanci resorni ministar Branko Ružić.

On je u Osnovnoj školi „Olga Milošević“ prisustvovao dodeli modema i SIM kartica za internet koji će pomoći u nastavi na daljinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.