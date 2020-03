Brisel želi da prekine zagušenja kamiona na granicama EU

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je niz mera zemljama članicama da bi se prekinula zagušenja kamoina na granicama zbog kontrola uvedenih zbog borbe protiv korona virusa.

Evropska komisija danas je objavila preporuke da bi se smanjili zastoji na glavnim putnim pravcima u EU i izbegla kašnjenja u isporukama proizvoda ili stvaranje nestašica, uvodjenjem „zelenih osovina“.

„Prelaz granice rezervisanim putem treba da traje najviše 15 minuta“ rekla je Fon der Lajen u video poruci preko Tvitera.

Ona je rekla da su se formirali redovi dugi i do 40 kilometara prošlog vikenda na nekim graničnim prelazima i da je vreme čekanja išlo do 18 sati, dodajući da to mora da prestane.

„Rezervisani putevi treba da budu otvoreni za vozila koja prevoze svaku vrstu robe“, rekla je Fon der Lajen.

Ona je pozvala zemlje članice i da suspenduju restrikcije za vožnju, na primer vožnja tokom vikenda ili noću. „Nalazimo se u vanrednoj situaciji, treba da pokažemo fleksibilnost“, rekla je ona.

Takodje se založila za smanjenje administrativnih formalnosti za radnike u saobraćajnom sektoru.

„Treba im omogućiti da brzo prelaze granice“, rekla je ona i naglasila da sanitarne kontrole na granici koje su zemlje članice postavile treba da budu organizovane tako da slobodan protok robe ne bude zaustavljen.

„Borba protiv virusa će dugo trajati. Snaga i sredstva da pobedimo u toj borbi će doći od našeg velikog jedinstvenog tržišta, zato treba da ga štitimo“, rekla je Fon der Lajen.

(Beta)