Broj umrlih u Nišu višestruko veći od zvaničnog?

Šef odborničke grupe Niška inicijativa Srđan Nonić uputio je pitanja Skupštini grada o ukupnom broju hospitalizovanih i preminulih pacijenata u kovid centrima niškog Kliničkog centra, bilo da je kod njih potvrđena infekcija korona virusa ili su ostali “samo” sumnjivi na infekciju jer nisu testirani, pošto je testiranje na početku epidemije bilo minimalno, a ni sada nije masovno, saznaje Danas.

– Pitanja sam postavio početkom ove sedmice zbog sumnje u javnosti da je broj umrlih pacijenata sa povrđenom ili suspektnom korona infekcijom višestruko veći. Pri tom sam u posedu različitih informacija kao što je, recimo, ona iz pogrebnog preduzeća “Gorica” da je, kako tvrde izvori, samo od 25. marta do 1. maja, bilo 360 sahrana umrlih koji su evidentirani kao „zarazni“, u metalnim sanducima i uz druge mere zaštite – rekao je Nonić za naš list.

Kako ističe, preminuli sugrađani i njihove porodice zaslužuju da znaju potpunu istinu o razmerama epidemije, kao i smrtnih ishoda zbog korona virusa, bilo da je on potvrđen testom ili ne.

On je kazao da su ga iz Skupštine grada obavestili da su njegova odbornička pitanja prosleđena niškom Štabu za vanredne situacije, a da iz “Gorice” nije dobio odgovor.

I izvori Danasa u KC tvrde da je realan broj umrlih u kovid centrima KC , kako kažu, “značajno veći” od onog koji se saopštava.

– Dnevno je umiralo i po 16 pacijenata, bilo da im je potvrđen ili nepotvrđen virus- rekao je lekar koji želi da ostane anoniman. Pacijent Aleksandar Božinović, koji je bio hospitalizovan u kovid centru KC, a otpušten sa sumnjom na korona virus, dodaje da je “dnevno, samo na njegovom spratu, umiralo po troje ili četvoro”.

– Na dan kada mi je stigao rezultat testa, koji je pokazao da sam negativan, na mom spratu je umrlo sedmoro ljudi. Rekli su mi nakon testa da ću ići kući, ali sam dva dana čekao da mi napišu otpusnu listu- lekari su bili zauzeti pisanjem umrlica. Ja ne znam šta je patologija tih umrlih ljudi, ali znam da je umiranja bilo stalno, pogotovu u sobama gde su bili respiratori. Ono što sam viđao bilo je dijametralno suprotno od onoga što je zvanično saopštavano – rekao je Božinović za sajt Niške inicijative.

Uprava KC Niš i JKP “Gorica” za sada ne odgovaraju ni na pitanja Danasa o umrlim pacijentima koji su bili sumnjivi ili potvrđeni na korona infekciju, upućena nakon što su nam zdravstveni radnici i građani dostavljali informacije i dokumenta koji potvrđuju da zvanična statistika “ne odgovara realnom stanju”.

Za sada su javno dostupne samo uopštene ocene pojedinih epidemiologa da je “moguće” da je stvarni broj preminulih veći jer u zvaničnu statistiku nisu ušli netestirani pacijenti i oni koji su umrli od hroničnih bolesti koje je krona infekcija otežala.

Prema poslednjim podacima sajta covid19.rs Ministarstva zdravlja, u Nišu je 1248 građana pozitivno na korona virus.

Nije poznat ukupan broj testiranih građana Niša, kao ni to da li se procenat smrtnosti od 2,16 odsto na nivou republike, koji se odnosi na testirane pacijente, može primeniti i na ovaj grad.

Niš je posle Beograda najveće žarište epidemije korona virusa u Srbiji, a imao je najveći epidemiloški “incident” u zemlji, Gerontološki centar, iz kojeg je, prema dostupnim informacijama, hospitalizovano oko 200, a preminulo više od 50 korisnika kod kojih je potvrđen virus.

Olivera Sašek: Bojim se da do prave istine nikada nećemo doći

Mislim da struka namerno nije objavljivala neke podatke, koje je znala, tim pre što su i do mene, kao i do mnogih u Nišu, stizale nezvanične informacije koje se nisu poklapale sa objavljenim brojevima. Razlog za manipulaciju brojevima – nikako ne smemo zaboraviti da to nisu brojevi nego ljudi, vidim u tome da su i vlast, a i struka koja je pod snažnim uticajem vlasti, nastojali da prikažu da sve funkcioniše, da svega ima, da je sve pripremljeno na vreme, a da su mere “najefikasnije na svetu”. Bojim se da do prave istine nikada nećemo doći, što bi trebalo da je poražavajuće za svakog građanina ove zemlje, kaže za Danas Olivera Sašek, sociološkinja i predsednica organizacije Pravo na pravo.

KC: Lečeno 2200 pacijenata

Radmilo Janković, pomoćnik direktora KC i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju, početkom ove sedmice je saopštio da je u kovid centrima KC od početka epidemije bilo hospitalizovano oko 2.200 pacijenata, kako onih potvrđenih, tako i suspektnih na korona infekciju.

