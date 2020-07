Broj zaraženih virusom u svetu premašio 13 miliona, crni rekordi na Floridi

Više od 13 miliona ljudi, tačnije njih 13.009.057, zaraženo je korona virusom u svetu, pokazuju podaci sajta Worldometers.

Kako se navodi na sajtu, do sada je 570.565 osoba preminulo od posledica korona virusa, dok se 7.567.694 izlečilo.

Najteža situacija i dalje je u SAD, gde je korona virusom zaraženo više od 3,4 miliona ljudi, dok je 137.733 ljudi preminulo.

Na drugom mestu po broju zaraženih i preminulih je Brazil sa više od 1,8 miliona obolelih i 72.100 smrtnih slučajeva.

Sledi Indija sa 879.466 zaraženih, Rusija 727.162 obolelih i Peru sa 326.326 zaraženih.

Više od 300.000 zaraženih imaju još Čile i Španija.

Na osmom mestu je Meksiko sa 295.268 obolelih, a na devetom Velika Britanija sa 289.603 zaraženih.

Velika Britanija je, međutim, na trećem mestu u svetu po broju žrtava pošto je u toj zemlji potvrđeno 44.819 smrtnih slučajeva.

Južnoafrička Republika je na 10. mestu u svetu po broju zaraženih korona virusom sa 276.242 slučajeva.

U toj državi od posledica ovog virusa je preminulo 4.079 ljudi.

Južna Afrika: Noćni policijski čas i zabrana alkohola

Predsednik Južnoafričke Republike Siril Ramafosa najavio je da će u ponedeljak ponovo uvesti zabranu prodaje alkohola i noćni policijski čas, kako bi se smanjio pritisak na bolnice pošto se broj zaraženih korona virusom brzo povećava.

Ramafosa je rekao da zemlja ne može da priušti da bolnice i klinike budu opterećene povredama, koje se povezuju sa konzumiranjem alkohola, a koje se mogu izbeći.

„Ovo je borba za spas svakog života i moramo da spasimo svaki krevet. Oluja korona virusa daleko je svirepija i razornija od svih koje znamo“, istakao je on.

Ramafosa je rekao da trenutne projekcije pokazuju da će različite provincije dostići vrhunac zaraze u periodu između kraja jula i kraja septembra, prenosi Rojters.

Noćni policijski čas biće na snazi od ponedeljka i trajaće od 21 čas do 4 sata ujutru. On neće važiti za one koji idu na posao ili se sa njega vraćaju, kao ni za osobe kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

Takođe, biće pooštrena pravila o nošenju zaštitnih maski, ali će ostati na snazi treći nivo sistema za uzbunu na korona virus, koji ima pet nivoa.

Porodične posete i društvene aktivnosti i dalje će biti zabranjene.

Ministarstvo zdravlja Južnoafričke Republike prijavilo je danas još 12.058 slučajeva korona virusa, čime je ukupan broj zaraženih dostigao 276.242.

Broj preminulih porastao je za 108, na ukupno 4.079.

Florida je danas prijavila rekordni dnevni porast sa više od 15.000 novih slučajeva kovid-19, dok rastuća epidemija primorava državne vlasti da zatvore neke firme i plaže.

Novi crni rekordi na Floridi

Da je Florida zemlja, bila bi četvrta na svetu po najnovijim slučajevima dnevno, odmah iza SAD, Brazila i Indije, piše Rojters.

Ovi podaci premašili su najviši dnevni iznos koji je prijavila bilo koja evropska zemlja tokom vrhunca tamošnje pandemije.

Florida je oborila crni rekord države Njujork sa 12.847 novih slučajeva koliko je zabeleženo 10. aprila, kada je tu bio epicentar američke epidemije.

Da bi se borio protiv epidemije, guverner Floride Ron de Santis naredio je zatvaranje kafića, ali nije uveo obavezno nošenje maske u javnosti.

Popularna među američkim i međunarodnim turistima, Florida je dom mnogih letovališta i tematskih parkova, uključujući Dizni Vorld, koji su ponovo otvoreni u subotu.

(Tanjug)

