Kinez sprovode baš drastične mere kako bi sprečili širenje korona virusa. Pokazale su se kao delotvorne, ma koliko vam surovo izgledale…

How corona Virus is contained in china #coronavirusnigeria pic.twitter.com/anDXe6OBF3

— KOBZ 🅙 (@Misterkobz) February 28, 2020