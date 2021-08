Buč Kesidi: Imamo pozitivnu tremu pred beogradski koncert

BEOGRAD – Popularan elektro rok bend “Buč Kesidi” održaće prvi koncert u Beogradu nakon izbijanja pandemije 30. avgusta na Platou kod Pobednika na Kalemegdanu, a njihovi jedini članovi, pevaci – gitarista Luka Racić i bubnjar Zoran Zarubica, specijalno za Tanjug otkrivaju da imaju snažnu pozitivnu tremu za taj nastup, jer nisu dugo svirali u prestonici.

Za njih je to novi prostor za osvajanje, i to na otvorenom, najveći do sada u Beogradu kada je u pitanju njihov solo koncert.

Poslednji put su svirali krajem 2019. godine kada su rasprodali dva koncerta u Domu omladine Beograda, u sali “Amerikana”.

Tada je bila promocija drugog studijskog albuma “Euforija” (2019), a već prvi materijal „Posesivno-ospulsivni hospul” (2016) ih je značajno afirmisao.

“Sada smo želeli da skupimo sve drage ljude u jedan prostor, kao što je Kalemegdan, i to baš kod Pobednika. Veoma atraktivan, prikladan, ima sjajan pogled na Ušće, našli smo “pobednički” prostor za kraj naše letnje turneje”, kaže za agenciju Tanjug simbolično u šali Zarubica.

Novi koncert u ponedeljak, 30. avgusta, održava se u mini ciklusu “Urban Sešions” u organizaciji Centra beogradskih festivala – CEBEF, a dan kasnije na istom mestu će svirati soul pop muzičar Marko Louis.

Neobičan je sam naziv njihove grupe, prema čuvenom vestern filmu “Buč Kesidi i Sandens Kid” Džordža Roja Hila, iz davne 1969. godine, u kome su glavne uloge igrali zvezde Pol Njumen i Robert Redford.

Luka objašnjava da bend, nastao 2013. godine, jeste nazvan po tom kultnom ostvarenju, kao jasna inspiracija, ali ne i samo po njemu, već i prema istorijskoj ličnosti, koja je predstavljena u vesternu.

Robert Leroj Parker, poznatiji kao Buč Kesidi, bio je američki pljačkaš vozova i banaka i vođa „Wild Bunć“ bande na Divljem zapadu.

Kao najozloglašeniji lopov svog vremena, Buč Kesidi je 1900. godine sa svojom bandom opljačkao u Nevadi prvu Nacionalnu banku Amerike, odakle je izneo 32.640 dolara.

Obojica otkrivaju da im to jeste omiljeni film, ujedno bio i prvi film koji su pogledali zajedno u bioskopu na čijoj projekciji su se zapravo i upoznali.

Onda su kasnije došli na zajedničku ideju da nazovu svoju buduću grupu.

“U jednom periodu je bio ciklus filmova na otvorenom, posebno vestern filmova i mi smo zavoleli taj žanr, tako da smo ga često gledali. To je bila prilika da proćaskamo na tu temu”, rekao je Zoran.

Pandemija je zaustavila ceo svet od marta 2020, onda je virus popustio mere u jednom periodu, i od leta 2021. krenulo se sa koncertima intenzivnije nego ikada.

Jedan virus je zabranio umetnicima Srbije i sveta da nastupaju, ali tandem Luka – Zoran su bili vredni – snimili su video spot za svoju hit pesmu “Nedelja ujutru” na filmskoj traci, održali su i onlajn koncert, kad nije moglo uživo.

Osim toga, snimili su veoma ambiciozan koncertni film “Euforija – uživo” u režiji Davida Jovanovića, koja je imala turneju – premijere po bioskopima Srbije i regiona, a na vinilu im je izašao upravo album – “Euforija”.

Priznaju da ih je korona virus sve zatekao i nisu očekivali da tako dugo ne smeju da imaju koncerte i kontakt sa fanovima.

“Potrudili smo se da budemo uposleni, da aktiviramo tu godinu koliko god možemo, da ne bude skroz izgubljena, i mislim da smo uspeli u tome”, navode mlade rokenrol zvezde.

Tandem otkriva da uveliko rade na novim pesmama za predstojeći, treći album u pripremi.

Nisu previše odmakli, više su istraživali koje su te teme što ih u ovom trenutku privlače i koji je to novi zvuk kojim žele da se kreću.

“Sledeća godina će biti glavna za naš novi album. Do kraja ove godine želimo da izbacimo barem jedan novi singl. Ne žurimo još uvek, radimo postepeno”, naglasio je Luka.

Veliki trijumf su postigli kada su unapred rasprodali tri koncerta u Zagrebu, u dvorištu Akademije likovnih umetnosti.

Sada već imaju pet zakazanih koncerta, što je već ogroman podvig – 24, 25, 26, 28. i 29. septembar.

“Nadali smo se takvom uspehu, ali ga zaista nismo očekivali da će se zaista desiti. Svaki novi koncert u Zagrebu nas iznenadi, kada nam jave da su nam zakazali. Što nas više ljudi sluša, to je nama zanimljivije”, euforično su istakli obojica.

Sigurno je prijatan osećaj biti pop rok zvezda danas u Srbiji, posebno u jakoj konkurenciji, i u doba pandemije.

Ipak, Luka skromno kaže da nisu oni zvezde, barem se ne osećaju tako, već samo muzičari koji stvaraju umetnost.

“Mi se trudimo da radimo ono što volimo, da pišemo te pesme, stvaramo tekstove i teme koje nas zanimaju, i koje bi nam se dopale. Sjajno je što smo sve to uspeli da objasnimo i našoj publici“, navodi Luka.

Zoran ističe da im je veoma stalo do takve vrste muzike, i dosta polažu energije i kreativnosti na pisanju tekstova, koji su im najznačajniji.

Odlično im je što su njihov rad približili tolikoj publici, sve više se ljudi pronalazi u tome, a što je njih više, oni imaju jaku inspiraciju i sve veću želju da stvaraju za još veći broj auditorijuma.

Da li danas “Đuskanje ne pomaže” i zašto “Nema ljubavi u klubu”, pitanje je koje se nameće prema njihovim najvećim hitovima.

“Nisu to baš toliko univerzalne istine, ali se nekad mi osećamo tako, ili se neko drugi oseća. Mi smo se tako osetili u nekom trenutku. Opet, nismo jedini u takvoj emociji, zato su te pesme tako dobro prošle kod publike“, zaključili su Luka Racić i Zoran Zarubica ispred grupe „Buč Kesidi“ i pozvali sve na koncert 30. avgusta na Kalemegdanu.

