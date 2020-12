Capak: Danas otvaramo novo poglavlje u borbi protiv korone

ZAGREB – Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje (HZJZ) Krunoslav Capak izjavio je, nakon prvih vakcinacija protiv kovid-19, kako time Hrvatska otvara novo poglavlje u borbi protiv korona virusa.

„Danas otvaramo novo poglavlje u borbi protiv kovid-19. Do sada smo koristili klasične metode u epidemiologiji – higijenu, dezinfekciju, distancu i maske, a od danas počinjemo da koristimo jedno moćno oružje koje će, nadam se, kada budemo za neko vreme imali dovoljne količine, rešiti problem ove bolesti i da će epidemija i pandemija prestati“, rekao je Capak.

Za to će, kazao je, biti potrebno dosta vremena jer će isporuka milion doza Fajzerove vakcine trajati do septembra iduće godine, a zasad je sigurno da će do kraja marta stići oko 270.000 doza.

On smatra da je moguće da se do kraja januara vakciniše prva, najugroženija grupa, budući da se od 30.000 korisnika domova za starije za vakcinaciju do sada prijavilo njih 22.000, kao i 5.000 zaposlenih od njih 14.000, a računa se i da je na prvoj liniji odbrane od korone i 50.000 zdravstvenih radnika koji treba da se vakcinišu.

Registrovanje Modernine vakcine očekuje se 6. januara, te se Capak nada da bi od njih mogli dobiti veće količine kako bi se moglo vakcinisati više ljudi iz najguroženijih grupa, a onda i vakcinisati hronični bolesnici i stariji od 65 godina.

„Nakon toga se nadamo dovoljnoj količini vakcina da zahvatimo čitavo stanovništvo i da do leta imamo puno bolju i mirniju situaciju“, rekao je Capak.

On je siguran da će se ljudi vakcinisati jer je interes ogroman kao što je bio i za grip.

„Ima jedna manja grupa stanovništva koja se ne bi vakcinisala, ali ja sam uveren da ćemo sledećih meseci uspeti da postignemo njihov pozitivan stav prema vakcinaciji i da će se većina ipak vakcinisati“.

(Tanjug)

