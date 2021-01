Capak najavio koje će mere biti ublažene od 1. februara

ZAGREB – Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da će Hrvatska teško dobiti obećane doze vakcine protiv korona virusa.

Capak je za HRT rekao da je Fajzer Hrvatskoj smanjio broj doza za sledeće tri isporuke, prenosi Index.hr.

„Dolazi do sloma sistema u koji smo verovali. EU je napravila sve da to bude pravedna raspodela prema broju stanovnika, ali čini nam se da do te pravedne raspodele neće doći. Zemlje koje su individualno pregovarale i dale više novca očito su dobile više nego mi“, rekao je Capak.

On je naveo da će od 1. februara neke mere sigurno biti ublažene.

„Razgovori se još vode, mi ćemo tu odluku na vreme pripremiti. Sigurno će biti određenih popuštanja“, rekao je Capak.

On je naveo da će biti dopušteno da decu od 5. do 8. razreda pohađaju školu i da se razgovara intenzivno o tome da se dopusti sport i rekreacija na otvorenom.

„Za sve ostalo ćemo videti, u ovom trenutku nemamo definitivnu informaciju šta će biti dopušteno“, rekao je Capak.

(Tanjug)

