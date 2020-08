Čarapić: Borac je tamo gde pripada, čast je biti kapiten

ČAČAK – Borac je konačno tamo gde pripada i čast je biti kapiten u najuspešnijoj sezoni u poslednjih 30 godina, kaže Uroš Čarapić, košarkaš čačanskog tima.

Dugo iščekivani povratak u košarkašku elitu Čacani su obezbedili u sezoni iza nas, a posle 32 godine grad na Moravi imaće priliku da ugosti najbolje ekipe iz regiona.

Proširenjem ABA lige za dva mesta, ekipa Marka Marinovićeva zajedno sa Splitom, našla se među 14 timova koji ce se sledeće godine boriti za trofej na Jadranu.

U trenutku prekida sezone zbog korona virusa, Borac je u Drugoj ABA ligi imao učinak od 20 trijufma i dva poraza, a dominantni su bili u Košarkaškoj ligi Srbije (KLS) gde su bili vodeći sa skorom 23-3.

„Kao što sam mnogo puta do sada rekao, Borac je konačno tamo gde pripada. To je klub koji ima istoriju i ime na košarkaškoj mapi Evrope. Kroz celu sezonu smo bili dominantni i više nego zasluženo smo ušli u viši rang takmičenja. Da se liga nastavila i na parketu bi bio isti ishod. Ubeđen sam u to. Koliko je povratak Borca u elitu važan za sam grad Čačak, toliko je važan i za celu Srbiju. Pokazali smo da se košarka igra i van Beograda“, rekao je Čarapić na pocetku razgovora za Tanjug.

Mladi bek u maju je produžio saradnju sa klubom za još dve godine, pa će tako imati priliku da bude kapiten tima u kom je poceo karijeru i u istorijskoj sezoni u ABA ligi.

„Imam tu čast da budem kapiten u najuspešnijoj sezoni Borca u poslednjih 30 godina. Iskreno, ne razmišljam o utakmicama. Trenutno je fokus na pripremama, da budemo spremni kada sve počne, pa onda od utakmice do utakmice. Jednu po jednu“, kaže 23-godišnji Čarapić.

Trener Marko Marinović uspeo je da zadrži kostur ekipe, a Čarapić se nada će tim biti bolji nego prošle godine, jer će za jednu godinu biti iskusni i uigrani.

Pravi test za novajlije na Jadranu biće prvih sedam kola ABA lige, gde ih očekuje izuzetno težak raspored.

Počinju od Partizana, a nakon toga slede dueli sa košarkašima Crvene zvezde, Budućnosti, Mornara, FMP-a, Mege, Cedevite Olimpije…

„Jeste težak raspored na početku, ali nama to ništa ne menja. Možda je i bolje igrati sa jakim ekipama na samom startu dok se timovi uigravaju. Kakav god da je raspored, sa tim ekipama se moramo sastati. Da li će biti iznenađenja…? To ne znam. Samo znam da ćemo na svakoj utakmici dati svoj maksimum. Videćemo da li će to biti dovoljno“.

Zbog cele situacije izazvane korona virusom, igrač koji je prošle sezone u domaćem prvenstvu prosečno beležio 10,3 poena i 11,4 koša u ABA 2 ligi, očekuje tešku takmičarsku 2020/21.

„Mislim da svi sportovi imaju problema zbog ovog virusa. Biće tesko spremiti ekipu u ovakvim uslovima. Sezona će biti teška, ali nadam se da će sve biti kako treba“, kaže kapiten Borca i dodaje da je primarni cilj opstanak u Jadranskoj ligi.

Kao adute svog tima u predstojećoj sezoni navodi domaći teren i punu halu pored Morave.

„Ako se bude igralo bez publike, to će biti veliki hendikep za nas. Puna hala je naš šeti igrač. Iskreno se nadam da će se sve smiriti i da će sezona početi normalno. Videćemo koliko je to realno“, zaključio je Čarapić.

(Tanjug)

