Čeka nas 60-časovni karantin: Šta smete, a šta je zabranjeno?

Vlada Srbije donela je danas novu meru kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Policijski čas ovog vikenda biće od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 ujutru.

Penzioneri će moći u prodavnice u petak od četiri do sedam sati ujutru.

Kako policijski čas radnim danima počinje od 17 časova, prodavnice i supermarketi radnim danom radiće do 15 časova.

Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa od danas posle podne mogu da se dobiju elektronski. Reč je o dozvolama za kretanje privrednika, poljoprivrednika i građana koji brinu o drugima, najavila je predsednica Vlade Ana Brnabić.

Posebne mere za građane Srbije koji imaju kućne ljubimce, prema najnovijoj odluci, njima je dozvoljeno šetanje kućnih ljubimaca u periodu od 23h do 01h i to najduže 20 minuta, a najdalje 200 metara od mesta prebivališta, odnosno boravišta, kao i nedeljom ujutru 8 do 10 h, pod istim uslovima kao i večernja šetnja – mora da traje do 20 minuta, a građani sa svojim ljubimcima ne treba da idu dalje od 200 metara od mesta boravišta.

Građanima koji imaju više od 65 godina i žive u gradovima zabranjeno je kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstava, dok se ova zabrana u ruralnim sredinama odnosi na sve osobe starije od 70 godina.

Ukoliko se naredba o ograničenju i zabrani kretanja prekrši, sledi novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara.