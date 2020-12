Cena vakcine Sputnjik V – 21 evro za dve doze

MOSKVA – Rusko Ministarstvo zdravlja utvrdilo je maksimalnu cenu vakcine protiv korona virusa Sputnjik V na 1.942 rubalja za dve doze (21,5 evra), izjavio je danas Aleksej Kuznjecov, pomoćnik ministra zdravlja.

„Ministarstvo zdravlja Rusije registrovalo je maksimalnu cenu proizvođača vakcine za sprečavanje infekcije korona virusom Sputnjik V, koju je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja. To je 1.942 rubalja za dve doze“, rekao je on novinarima, prenosi TAS S.

Kuznjecov je dodao da je cena kutije sa pet kompleta od dve doze utvrđena na 9.710 rubalja (oko 108 evra).

„Vakcinacija ruskih građana biće besplatna i apsolutno dobrovoljna“, napomenuo je on.

Ruska vlada je prethodno dodala vakcinu na listu vitalnih i osnovnih lekova.

(Tanjug)

