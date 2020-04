Ćerka nacrtala majku, zbog jednog detalja na crtežu majka zanemela (foto)

Deca se bore sa dosadom.

Tokom izolacije zarad sprečavanja širenja korona virusa roditelji imaju posebno težak zadatak – da zabave svoju decu.

Lora Eplton zadala je svojoj petogodišnjoj ćerki zadatak da nacrta svoju mamu. Kada je nešto kasnije videla crtež, nije joj preostalo ništa drugo nego da se od srca nasmeje.

Ćerka nacrtala mamu u izolaciji – nije propustila ni dlačice na nogama! 😀

– Pogledaj, mama, nacrtala sam te u tvojoj haljini – rekla je ćerka majci, a ona je morala da je pohvali zbog činjenice da nije propustila da nacrta ni najmanje detalje.

Mala Mia na svom crtežu ovekovečila je šare na maminoj haljini, ali Lorin smeh, kao i smeh korisnika Fejsbuka sa kojima je podelila ćerkin rad, izazvala je činjenica da je devojčica nacrtala čak i dlake na majčinim nogama.

Ćerka nacrtala mamu u izolaciji – nije propustila ni dlačice na nogama! 😀 pic.twitter.com/MluIHNl1SH — FikoR (@FikoR87) April 5, 2020

– I ona smatra da je to jako smešno. To mi je rekla sinoć, dok me je mazila po nogama, i osetila male dlačice koje su izrasle – otkrila je Lora.

Ona je ćerkin crtež podelila na Fejsbuk stranici „Housebound with kids“ (Zarobljeni u kući sa decom), na kojoj se takođe požalila i da je njenoj deci dosadno u izolaciji, kao i da im aktivnosti poput crtanja i gledanja tutorijala na Jutjubu pomažu da prekrate vreme dok čekaju kraj pandemije.