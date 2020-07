Česi pohrlili na Jadran

Prvih 517 čeških turista iz „specijalnog letnjeg voza za Jadran“ je nakon 15 sati putovanja i uz jednočasovno kašnjenje stiglo danas na letovanje u Rijeku, u Hrvatskoj.

Česi su posle tri i po meseca restrikcija zbog pandemije korona virusa pohrlili da bezbedno, specijalnim vozom odu na more, i unapred je za 14 dana već prodato oko 30.000 karata za privatnog češkog prevoznika Regiodžet.

Velika grupa putnika u prvom vozu koji saobraća tri puta nedeljno, a od 11. jula do 12. septembra saobraćaće svakog dana – ako to dozvoli epidemiološka situacija, obukla je roze i plave majice s porukom „Vozom na more. Hrvatska 2020“.

Voz su u Pragu sinoć ispratili novinari i diplomate Hrvatske i Češke, a nekoliko redakcija poslalo je vozom svoje izveštače. Da bi proverio da li će sve biti u redu, vozom je putovao i vlasnik Regiodžeta Radim Jančura.

Regiodžet je uspeo da dobije izuzetak od vlasti Slovenije da voz može da bude pun i da putnici ne moraju da poštuju razmak od 1,5 metra, ali od izlaska iz Češke obavezne su zaštitne maske kada se napušta kupe, a u vozu je dostupna dezinfekcija.

Kao, kako je rekao: „tipičan korona produkt“, Jančura je smislio specijalni voz za Jadran zbog teškoća koje su mu, kao autobuskom i železničkom prevozniku, donele mere restrikcije zbog pandemije korona virusa, kada su prihodi opali za 80 odsto u odnosu na isti prolećni period prošle godine.

„Bilo je jasno da će nam nedostajati putnici iz inostranstva, dakle oni koji bi došli u Češku i Slovačku. Tražio sam zato neku priliku za Čehe. Put je veliki doživljaj. Uspeh je što u vozu imamo najmanje 1.500 flaša piva da putnicima put bude prijatniji“, kazao je Jančura.

Regidožet je putnicima svog voza obezbedio i prevoz autobusima iz Rijeke u letovališta.

Voz u pravcu Praga iskoristiće preko stotinu hrvatskih turista i poslovnih ljudi koji su kupili kartu.

Regiodžet ima novi projekt da cele hotele i pansione rezerviše samo za Čehe kako bi se smanjio rizik susreta s turistima iz drugih zemalja gde epidemiološka situacija nije najpovoljnija.

(Beta)

