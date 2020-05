Čović: Jasno kažem, Zvezda želi da igramo završnicu Evrolige

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda potpuno je opredeljen da odigra završnicu Evrolige, iz tog razloga ekipa je već započela sa treninzima i nema potrebe za bilo kakvim „podmetanjem klipova“, kaže prvi čovek kluba Nebojša Čović.

„Želim jasno da kažem da Zvezda želi da odigramo završnicu Evrolige, mi smo počastvovani što smo sa 18 najboljih klubova u Evropi i očekujemo da tako bude i sledeće godine“, rekao je Čović Tanjugu.

Na taj način Čović nedvosmisleno odbacuje insinuacije pojedinih španskih medija o tome kako se crveno-belima ne nastavlja sezona, jer bi na taj način ostali u Evroligi.

„Istovremeno, zalažemo se da naš region, prostor nekadašnje Jugoslavije, dobije još jednog predstavnika u elitnom takmičenju, imajući u vidu tradiciju košarke na ovim prostorma i koliko je dobrih klubova i osvajača evropske titule bilo, pa i koliko je dobrih igrača iznedreno“, dodaje on.

Prvi čovek crveno-belih ističe da nema potrebe, kako navodi, da se podmeće klipovi i muti voda.

„Mi sa Evroligom imamo izvanredne i partnerske odnose, ali nama je izuzetno važno da istina bude veoma jasna i čista, zato smo i započeli sa treninzima, videćemo i sa aspekata zdravlja, traansporta i još drugih faktora kako će se kompletirati tim“.

Čović podseća da je Zvezda od proglašenja pandemije imala vrlo jasan stav.

„Mi smo prestali da komentarišemo sport i košarku, imajući u vidu šta se zapravo događalo i sa kakvim smo se problemom susreli i kao država i kao narod, a bogami i čitav svet. Naravno, poštujući u potpunosti sve državne mere, i pre vanrednog stanja i u toku vanrednog stanja i sad posle“.

„Mi smo od prvog dana rekli da sva takmičenja treba, ukoliko je to moguće, da se završe na terenu, jasan je Čović.

„Dogodilo se da su država i grad Beograd izašli sa kandidaturom za organizaciju završnice Evrolige, šest kola, fajnal Ejt i Fajnal for. Mi smo to maksimalno podržali i sa naše strane se trudimo da do toga dođe. A onda čujem neke glasine iz Španije, mada ne znam koliko se to potura iz Španije ili iz Beograda, neću da se bavim istragom“.

On dodaje da je u Španiji ukinuta mera ulaska u zemlju samo sa negativnim testom na korona virus i da je opet uveden obavezni karantin od 14 dana.

„Treba sve sagledati, mi smo pozitivno okrenuti, a verujem da će odluke biti donete najkasnije 25. maja“.

Čović je ponovio i stav kluba da domaću Superligu ne bi trebalo igrati.

„Mislim da nema nijedan jedini razlog zašto bismo igrali na silu i zašto bismo igrali ligu da bismo je imali. Ovo su vanredne okolnosti, svetski problem, globalna je pandemija, a pritom se veliki broj naših klubova i „raspustio“. Ne treba praviti dodatne toškove i po svaku cenu srljati sa takmičenjima“.

Takođe, još jednom je naglasio da ima određenu zabrinutost kada je početak naredne sezone u pitanju.

„Ja sam to i rekao na poslednjoj skupštini ABA lige, ali na ovim prostorima sve što kažete i znate više od drugih, to vam se ne oprašta. Dobro, dugo smo bili svi zajedno“, zaključio je Čović.

(Tanjug)