Crna Gora optužila Srbiju da joj je vratila koronu

Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša najavio je pooštravanje kontrole na graničnim prelazima te zemlje zbog ponovne pojave koronavirusa. Mugoša tvrdi da su ti slučajevi importovani iz Srbije.

Crna Gora je početkom juna zvanično proglasila kraj epidemije korona virusa nakon što su zvanični podaci tokom 28 dana pokazivali da više nema zaraženih.

U poslednjih pet dana, koronavirus se vratio u Crnu Goru, a Mugoša kaže da je to zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, koji su boravili na velikim skupovima u Srbiji, a u Crnu Goru se vraćali preko BiH.

„Situacija je zbog neodgovornosti pojedinaca ozbiljna pa ćemo pojačati kontrolu na granicama“, rekao je Mugoša gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

Nacionalni koordinacioni tim je od juče doneo odluku o ponovnom obaveznom nošenju maski, a Mugoša kaže da je to korak unazad i najavio nove mere NKT.

„Situacija je ozbiljna u smislu da je veliki broj u svega pet dana 13 slučajeva, srećom nije toliki broj i klastera, ali imamo situaciju gde po celoj Crnoj Gori moramo da idemo i tražimo kontakte, mi to i radimo, nastavljamo testiranje, našli smo dosta kontakata i reagovali smo“, naveo je Mugoša.

Prema njegovim rečima, ono što je bilo neočekivano jeste da se u toj meri zloupotrebljava mogućnost prelaska iz jedne zemlje u drugu, kao i neodgovoran odlazak crnogorskih građana na tako velike skupove u susedne zemlje, a da to nisu prijavili.

„Neodgovorno je bilo i to što nismo dobili taj podatak da su bili na utakmici, nego su ulazili iz Bosne. Da nije bilo tako velikih skupova možda do toga i ne bi došlo,“ rekao je Mugoša.

Naveo je da je to legalno, ali nije u redu da, ako znate kakve su mere uđete iz Srbije u Bosnu pa u Crnu Goru i onda napravite ovako ozbiljnu situaciju.

(Sputnjik)

