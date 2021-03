Crne prognoze IHME: Do 1. jula u Srbiji preko 8.800 mrtvih i 10.000 zaraženih dnevno

Prema procenama Nezavisnog instituta za metriku i procene u zdravstvu (IMHE) iz Vašingtona, Srbiju čekaju veoma teških nekoliko meseci.

Naime, IHME predviđa da će u našoj zemlji trenutna brojka od 5.190 preminulih od koronavirusa do 1. jula narasti na 8.855. Navode da će se situacija dodatno pogoršati sredinom aprila, kada će, prema procenama, dnevni bilans novozaraženih biti u intervalu od 5.300 do 16.400, do čak preko 27.000, ukoliko se ostvare najcrnje prognoze.

Broj smrtnih slučajeva od kovida-19 najteže će pogoditi našu zemlju početkom maja, kada je prognozirano da će 56 pacijenata dnevno umirati od ove teške bolesti, a najcrnja prognoza predviđa i 80 mrtvih oko 9. maja.

Oko 22. aprila biće najteža situacija i u vezi sa bolničkim smeštajem pacijenata, kada bi, prema procenama IHME-a na respiratorima moglo da bude preko 1.500 obolelih od kovida.

IHME predviđa da će u Hrvatskoj do početka jula porasti broj preminulih od kovida-19 na čak 8.044 osobe, za Sloveniju rast na 4.529 umrlih, a za Bosnu i Hercegovinu rast sa 6.220 na oko 10.000 preminulih početkom jula.

