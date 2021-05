Čuveni slovenački imunolog tvrdi da će korona u Evropi nestati brže nego što je iko mislio

Slovenački imunolog Andrej Trampuž, načelnik Odeljenja za infektologiju i septičku hirurgiju u bolnici Šarite u Berlinu, kaže da bi korona virus mogao potpuno nestati već tri do četiri meseca, bar kada je u pitanju Evropa.

Trampuž, jedan od istaknutijih stručnjaka u našem regionu za korona virus, s druge strane upozorava da do nestanka korone neće doći u manje razvijenim delovima sveta.

„Kraj pandemije u avgustu ili septembru neće biti u Africi, gde je do sada vakcinisano ukupno samo jedan odsto celokupnog stanovništva tog kontinenta, Indiji i Južnoj Americi. Zbog toga evropske i svetske države moraju da povećaju napore da bi i te zemlje dobijale dovoljne količine vakcina. To je potrebno kako bi i one u svojim državama držale pandemiju pod kontrolom, jer ako kod njih bude i dalje oboljevalo puno stanovništva i ne budu imali dovoljno vakcina, postoji bojazan od novih mutacija i daljnjeg širenja virusa. Dovoljna je jedna osoba iz Afrike, Indije ili Južne Amerike, koja je zaražena nekom novom mutacijom virusa, da dođe u Evropu i unese pometnju“, objašnjava Andrej Trampuž za „Slobodnu Dalmaciju“.

On predviđa i da korona virus nikada neće u potpunosti nestati, već će ostati u populaciji, baš kao i grip.

„Postoji mogućnost da i nestane, u što za sada teško možemo da verujemo. Bliže smo mišljenju da će ostati s nama, kao i virus gripa. No, kako nada uvek postoji, nadajmo se da će kovid 19 virus nestati kao što su nestali SARS ili MERS, koji su takođe korona virusi i da više nikada nećemo morati da se vakcinišemo protiv tog virusa. SARS i MERS su nestali, a virus gripa je ostao, jer se daleko brže širi od SARS-a ili MERS-a i daleko više se menja. Virus gripa se mnogo više menja i od kovida, pa nam to daje nadu da bi kovid ipak mogao jednom da nestane“, objašnjava Trampuž.

„Spasonosna“ brojka kada je reč o vakcinisanom stanovništvu na globalnom nivou jeste 70 ili 80 odsto vakcinisanih.

„Kada postignemo tu brojku, moramo ići korak po korak i polako se početi vraćati u normalu, onu normalu koju pamtimo pre pandemije. Mislim da bi u Evropi normalno trebalo da nastavimo da živimo negde krajem ove godine. Ipak, znajući da u Evropi i svetu ima oko 20 odsto onih koji ne žele da se vakcinišu, važno je istaći da će se oni jednom zaraziti kovid 19 virusom. Niko na svetu nema doživotni imunitet za kovid 19 virus, čak ni oni koji su ga preboleli. I oni se ponovo, najverovatnije nakon šest meseci od preboljevanja, mogu zaraziti, jer im se prirodni imunitet koji su stekli bolešću ‘izgubio’“, zaključuje ovaj imunolog, prenosi Blic.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.