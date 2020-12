Čuveni srpski virusolog: Tvrdim da je novi soj korone još od jula u Srbiji

Tvrdim da je onaj naš virus iz marta meseca već u julu nestao, a da se tada pojavila ova nova varijanta, samo je niko nije dokazivao. Već sam rekla da imamo praktično novu epidemiju u epidemiji, što pokazuju najveća brzina širenja virusa, prepune bolnice i teža klinička slika pacijenata.

Ovo za Sputnjik kaže virusolog u penziji dr Ana Gligić, govoreći o mutacijama korona virusa povodom novopotvrđenog soja u Engleskoj koji se, prema rečima zvaničnika, širi 70 odsto brže od drugih.

Prema njenim rečima, u Srbiji se krajem jula pojavila nova varijanta korona virusa, s tim što je niko nije dokazivao. Za tu mutaciju Gligićeva veruje da potiče iz Španije, jednako kao i novi soj korone u Britaniji o kome bruje svetski mediji.

Novi soj korona virusa u Srbiji

„Pre dva meseca, Englezi su izjavili da je 80 procenata bolesnika koje su testirali inficirano novom varijantom koja potiče iz Španije od nekih seljaka koji su dolazili u kontakt sa bizonskim pacovima. Ja sam to rekla pre jedno mesec i po dana, ali nemate dokaza osim onoga što vidite u naučnim časopisima, ili što objave zvaničnici. E sad se uvuklo u Englesku, i kada je već toliko zahvatilo oni su se izjasnili, ali oni za to znaju već više od mesec dana“, smatra Gligićeva.

Govoreći o opasnostima novih sojeva virusa, naša sagovornica ukazuje da sve što ide većom brzinom to je opasnije, bez obzira na kliničku sliku koju u tom momentu virus izaziva.

„Posle prvog talasa mi smo se primirili, počeli da idemo u kafiće, i onda je počeo da raste broj kontakata, raste broj težih kliničkih slika, i videli smo da se nešto dešava. Mislim da će dr Šekler iz Kraljeva, a jako se uzdam u njega pošto on radi tu genetsku analizu, sve na kraju kazati o tom novom soju“, smatra Ana Gligić.

Opreznost zbog novog soja korone

Novi soj virusa korona koji je potvrđen u Velikoj Britaniji najverovatnije ne izaziva teže kliničke forme bolesti niti umanjuje efikasnost vakcine, ali treba biti oprezan uprkos tome što je stopa mutacije niska, one se ipak dešavaju i mogu u budućnosti da menjaju i neke druge osobine virusa, ukazuje za Sputnjik virusolog Tanja Jovanović.

„Ova nova varijanta virusa koja je izolovana u Velikoj Britaniji poseduje 17 mutacija koje su fiksirane i nalaze se u S genu novog korona virusa. Sve te mutacije su prisutne i među nekim drugim izolatima, ali nikada do sada nije zapaženo da su sve mutacije prisutne u jednom izolatu. Kao da je došlo do akumulacije nekih mutacija koje su promenile karakteristike virusa u smislu njegovog bržeg prenošenja, i zbog toga je za sada podignut stepen opreznosti na širenje ove nove varijante virusa. Za sada se ništa drugo ne zna, ne zna se da li je taj virus virulentniji, odnosno da li će izazivati teže kliničke forme bolesti“, ukazuje Jovanovićeva za Sputnjik.

„Neistraženi soj virusa“ u Engleskoj

Dopisnica RTS-a iz Londona Ivana Miloradović smatra da su mediji „skočili“ da donose zaključke koji nisu zasnovani na nauci. Kako tvrdi, u konkretnom slučaju u Engleskoj još nije dokazano da je reč o novom soju virusa korona, jer je on okarakterisan „neistraženim sojem virusa“, što govori da nema dovoljno podataka o tome o kakvom je soju reč, niti šta taj soj radi.

„U Britaniji se dnevno testira skoro 400.000 ljudi, od kojih je oko 9 posto pozitivno na virus korona. Dnevno u proseku umre 350 ljudi, što u poređenju sa drugim zemljama nije nešto više. Dakle, reći da je zaraza, i to u roku od 24 sata saopštiti da je reč o novom soju virusa, i da je zaraza van svake kontrole, to je pomalo ishitreno. A ono što Britanija svakako nije dobro uradila, to je apsolutno nemanje zaštita u školama i na fakultetima. Treba imati u vidu da su se u petak raspustile škole i fakulteti, a da su u stvari škole i fakulteti glavna mesta gde se taj virus nekontrolisano širi. Da li je reč o novom soju ili ne, jako je teško znati“, ukazuje Miloradovićeva.

U obrazovnim ustanovama bez epidemioloških mera

Ona svoju tvrdnju objašnjava time da u Britaniji ne postoje nikakve mere u obrazovnim ustanovama u smislu obaveze nošenja maski, držanja distance, a ni temperatura se ne meri na ulazu. Novinarka dodaje da kada se ustanovi da je neki učenik zaražen, izoluju se samo oni učenici sa kojima on provodi najviše vremena, ali ne i cela grupa.

Ono što je prema rečima sagovornice Sputnjika dramatično u ovom trenutku u Britaniji su posledice izjave ministra zdravlja koji je rekao da se novi soj virusa nekontrolisano širi:

„Staje snabdevanje, što je dramatično, naročito pred Božić, i naročito pred kraj pregovora sa Evropskom unijom, a glavna vest u ovom trenutku u svim medijima je da zemlja po zemlja u svetu prekida bilo kakve saobraćajne veze sa Velikom Britanijom. Britanija se faktički nalazi pod trgovinskom blokadom u trenutku kad završava pregovore sa Evropskom unijom, to je jedan dodatni ne samo trgovinski, već i politički pritisak. Ono što ja vidim da možemo očekivati je najverovatnije, ako se ovakvo nastavi, sve lošiju poziciju premijera Džonsona, čiji opstanak u ovom trenutku ne deluje sasvim izvestan“.

