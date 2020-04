Da li će Severna Koreja dobiti prvu diktatorku?

Dok ceo svet prati razvoj događaja oko pandemije koronavirusa, severnokorejski vrh države ima drugačije muke vezane za zdravstvo. Naime, prema podacima obaveštajnih službi, Kim Džong-un pre nekoliko dana podvrgnut je operaciji srca i, iako se trenutno oporavlja, još uvek se špekuliše o tome ko bi mogao da ga zameniti na čelu zemlje ako stvari za Kima pođu po zlu tokom oporavka.

Iako je nominalno republika, Severna Koreja, bar što se vladavine tiče, neformalna je kraljevina kojom de facto vlada dinastija Kim. Kim Il-sung, deda Kim Jong-una osnivač je Severne Koreje koji je gvozdenom rukom vladao do svoje smrti 1994. godine. Na položaju predsednika CK Radničke partije, odnosno na mestu apsolutnog vladara Severne Koreje, zamenio ga je njegov sin Kim Jong-il, a po njegovoj smrti 2011. godine na mesto lidera došao je njegov sin i aktuelni severnokorejski lider Kim Jong-un. Inače, i Kim Il-sung i Kim Jong-il umrli su od srčanog udara.

Veruje se da Kim Jong-un ima sina, ali da on ima tek nekoliko godina i ne može da zameni oca na mestu predsednika Severne Koreje, pa je najverovatnije da bi ovu dužnost po svemu sudeći preuzela Kimova mlađa sestra Kim Jo-džong, koja je trenutno članica Politbiroa i zamenica direktora Službe propagande Radničke parije. Prema tvrdnjama obaveštajnih agencija, ona je u vrlo bliskim odnosima s bratom, što je odnos koji se proteže još od zajedničkog školovanja u Švajcarskoj, prenosi Večernji list.

Upravo je Kim Jo-džong idejni tvorac kulta ličnosti svoga brata, kulta koji je stvoren po uzoru na kult njihovog dede Kim Il-sunga. Takođe, Kim Jo-džong organizatorka je svih važnijih medijskih događanja u Severnoj Koreji, ali i glavna Kim Džong-unova savetnica za odnose s javnošću. Upravo ona mu je savetovala da pozove u goste Denisa Rodmana i da se s njim zbliži. Poslednjih nekoliko godina zauzima sve važniju i vidljiviju ulogu u političkom vrhu zemlje, pa je upravo ona vodila severnokorejsku delegaciju na Zimske Olimpijske igre u Južnoj Koreji 2019. godine.

Kakva je zaista situacija i kakvo je stvarno stanje Kim Džong-una teško je proceniti do detalja, ali prema podacima obaveštajnih agencija, Kim Džong-un podvrgnut je operaciji 12. aprila u bolnici Hjansang u provinciji Severni Pjongan. Ova bolnica namenjena je samo i isključivo lečenju članova porodice Kim, a operaciju su izveli specijalisti iz bolnice Kim Man Yoo u Pjongjangu i lekari sa Univerzitetske klinike u Pjongjangu. Većina lekara po završetku operacije vraćena je u Pjongjang, dok je nekolicina ostala uz Kima kako bi se pratio njegov oporavak.

