Da li pandemija ipak usporava: Zašto su stručnjaci iznenađeni (video)

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je da se četvrtu nedelju zaredom smanjio broj novih slučajeva zaraze virusom korona na svetskom nivou. Naučnici se sada pitaju šta je uzrok i šta je usporilo koronu na svetskom nivou.

Pandemija je dostigla vrhunac početkom januara sa gotovo pet miliona novih slučajeva u toku nedelju dana. Početkom februara broj je pao na oko tri miliona, gotovo 40 odsto manje. Iako se broj slučajeva još uvek povećava u mnogim zemljama, prema izveštaju SZO, taj trend pada na svetskom nivou je ohrabrujući, prenosi nemački NTV.

U apsolutnim brojkama, broj slučajeva pada, posebno u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Broj novozaraženih najviše pada u SAD, gde je zabeleženo gotovo 200.000 slučajeva manje na nedeljnom nivou. Pet od šest regija SZO nedavno je zabeležilo smanjenje broja novih slučajeva za više od 10 odsto nedeljno. Broj novih smrtnih slučajeva takođe je pao za više od 10 odsto nedeljno.

Prema mišljenju stručnjaka, globalna kampanja vakcinacije još ne može da utiče na broj slučajeva, jer je na svetskom nivou reč o malom procentu vakcinisanih.

Kako je rekao nemački epidemiolog Klaus Šter, koji je nekoliko godina vodio globalni program gripa SZO i bio koordinator za istraživanje SARS-a u Nemačkoj, značajan pad slučajeva u svetu je „iznenađujući fenomen“.

„Razgovarao sam sa mojim kolegama iz SZO, ali nema jasnog objašnjenja. Kao i kod svih prirodnih događaja, i u pandemiji postoje fenomeni o čijem se objašnjenju samo može nagađati“, rekao je Šter za nemački NTV.

Nemački epidemiolog kaže da je i u pandemijama gripa 1957. i 1968. godine primećeno nešto slično, talasi izbijanja koji su dugi 10 do 12 nedelja, a zatim se povlače.

„Moguće je da je to povezano sa ograničenom pokretljivošću tokom pandemije, na primer zbog lokdauna. Napredna imunizacija stanovništva takođe bi mogla igrati ulogu ako je veliki deo populacije bio zaražen, odnosno ako se dogodio imunitet krda“, navodi Šter.

Dodaje kako se početak imuniteta krda može videti na primeru SAD. Do sada se pretpostavljalo da 60 do 70 odsto populacije mora biti imuno kako bi se on razvio. Tada patogen više ne pronalazi dovoljno novih domaćina i pandemija zastaje. Prema službenim podacima, međutim, do sada je u SAD zaraženo 27 miliona ljudi, dok je 10 miliona vakcinisano, što je zajedno oko 11 odsto stanovništva te zemlje.

„Razne serološke studije iz SAD i Evrope sugerišu da je broj zaraženih četiri do šest puta veći nego što je broj registrovanih slučajeva. Tako bi u SAD 30 do 48 odsto stanovništva do sada preležalo virus korona i stvorilo imunitet, što bi moglo imati usporavajući učinak na proces zaraze. U svakom slučaju, za to postoje naznake. Broj prijavljenih slučajeva u SAD masovno je opao. Mere ograničenja u SAD manje su stroge nego u mnogim evropskim zemljama. Ipak, uprkos pozitivnom razvoju, pandemija još nije gotova“, kazao je Šter.

Stručnjaci upozoravaju i da bi broj slučajeva na svetskom nivou mogao da se poveća početkom zime na južnoj hemisferi, gde je sada leto, piše nemački medij.

Takođe, upozoravaju i na pojavu novih sojeva virusa korona, kao što su britanski, južnoafrički…

