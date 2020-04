Da li smo ovo čekali: Vodeća kineska farmaceutska kompanija blizu vakcine protiv virusa korona (foto)

Vodeća kineska farmaceutska kompanija Sinovak blizu je vakcine protiv virusa korona.

Istraživači iz ove kompanije koji rade na razvoju vakcine objavili su rezultate testiranja na životinjama u naučnim časopisima, koja su dala odlične rezultate, a počeli su i klinička istraživanja.

Testiranja na životinjama pokazala su da prečišćena neaktivirana vakcina virusa SARS-kov2 (PICOVacc) aktivira stvaranje antitela protiv novog virusa korona kod miševa, pacova i makaki majmuna. Antitela su, kako se pokazalo, neutralisala čak 10 varijacija novog virusa korona, što pokazuje mogućnost da su efikasna i kod drugih varijacija koje kruže širom sveta.

​Antitela stvorena posle vakcinisanja, kod makakija koji su imunizovani sa dve doze vakcine (tri ili šest miligrama po dozi), bila su dovoljna da se izbore sa virusom, te njihov organizam nije morao da stvara nova antitela.

Kako je objavljeno u ovom naučnom radu, testirane životinje nisu pokazivale nikakve kliničke znake negativnih reakcija na vakcinu, a to je potvrđeno i hematološkim i biohemijskim analizama, pa se može reći da je vakcina bezbedna.

Sinovak je dva dana pre objavljivanja ovog naučnog rada saopštio i da je na ljudima počeo klinička ispitivanja vakcine protiv virusa korona.

Kako je saopšteno iz te kompanije, prva faza testiranje se radi na dve grupe u kojima će ukupno biti 144 dobrovoljca. Jedna grupa, u kojoj će biti dve trećine ispitanika, primaće novu vakcinu, a druga placebo, pa će se poređenjem utvrditi efikasnost vakcine.

