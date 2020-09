Da se ne ponovi Ju-Es open: Đoković spremio novu taktiku za Rolan Garos

Već nekoliko dana Novak Đoković je u Parizu, a danas je imao prvu zvaničnu konferenciju na Rolan Garosu. Prema pitanjima novinara u Francuskoj još uvek je najaktuelnija tema incident sa prošlog grend slema, Ju-Es opena, kad je bio diskvalifikovan zbog slučajnog pogađanja sudije lopticom.

„Više ću paziti kada udaram lopticu na terenu. To će mi uvek biti na pameti posle Njujorka. Naravno, pobrinuću se da ne ponovim tu grešku. Ali, dogodilo se šta se dogodilo. Morao sam to da prihvatim i nastavim dalje. Bio je to šok za mene i za mnoge druge. Ali to je sport, to je život. Mislim da to neće negativno uticati na to kako se osećam na terenu. Osvojio sam turnir u Rimu prošle nedelje i nisam osećao nikakvu neprijatnost ili poteškoću u izražavanju emocija. Naravno, trudiću se da bude što manje negativnih reakcija. Ali, ljudsko sam biće, imam mana kao i svi. Reakcije su takve jer mi je i dalje stalo“, rekao je Novak.

Đoković je odgovarao i na pitanja o korona virusu i čestim testovima trenera u poslednje vreme.

„Testiran sam nekoliko puta u Rimu, a morao sam da imam test i kako bih ušao u Francusku. Ponovo su me testirali kada sam stigao. Bio sam u karantinu dok nismo dobili rezultate. Pratiću instrukcije, kao i svi drugi. Pretpostavljam da ću ponovo biti testiran za četiri ili pet dana. Takvu sam informaciju dobio. U Njujorku zbog antitela nisam bio testiran posle prvog testa. U Evropi je drugačije. U Rimu sam testiran na svaka tri, četiri dana. Ovde isto. Nisam zabrinut. Moramo da poštujemo pravila, ona su striktna ovde u Parizu. Zahvalan sam što imamo priliku da se takmičimo na još jednom grend slemu. Nadam se da će se turnir završiti bez posledica“, rekao je Đoković.

​Najbolji teniser sveta odgovorio je na pitanje o novim lopticama kojima će se igrati na Rolan Garosu.

„Prvi put ćemo igrati sa ‘Vilson’ lopticama na šljaci. One jesu teške, ali ima nešto i do toga što je vrlo hladno. Šljaka je teška i vlažna. To je što je, moramo da prihvatimo. Zato smo svi došli ranije, kako bismo se navikli na uslove“, istakao je srpski as.

Čileanac Alehandro Tabilo trebalo je da igra kvalifikacije ali se povukao pošto je morao na hitnu operaciju. Navodno, organizatori nisu uradili ništa da mu pomognu. Novinari su pitali Novaka da li je to situacija u kojoj bi njegova nova Asocijacija trebalo da reaguje.

„Nisam čuo ništa o tome. Žao mi je što je morao da prođe kroz sve to i situacija je očigledno vrlo teška za njega. Nadam se da će biti dobro. Asocijacija je tek osnovana. Kao što sam rekao u Njujorku, pred nama je proces uspostavljanja strukture, potrebno je da shvatimo koja je naša pozicija u svetu tenisa sa ostalim vladajućim telima. To nije nešto što može brzo da se završi, potrebno je vreme. Sada pregovaramo sa nekoliko zainteresovanih strana i organizacija koje žele da nam se pridruže, da budu naši partneri i pomognu nam. To je veoma važno, jer je uz Vašeka i mene tu još oko 160 igrača. Ne možemo sami sve da radimo. Imamo turnire na kojima treba da učestvujemo, fokusirani smo na profesionalne karijere. Kada počne turnir vrlo je teško da mislimo o nečemu drugom. Trudimo se da budemo najbolji što možemo, ali mečevi i pripreme za mečeve su naš glavni posao“, rekao je Đoković, prenosi Blic.

