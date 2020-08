„Dajem novac za spašavanje života, oni me optužuju da zarađujem“

Bil Gejts, suosnivač Majkrosofta, milijarder i društveno angažovan biznismen, rekao je da je optimista da će svet shvatiti da su teorije samo teorije i pobediti virus, piše Blumberg koji donosi intervju s njim.

Na pitanje da li će delotvorna vakcina biti distribuirana svetom do kraja 2020. godine, Gejts je rekao da inicijalna vakcina neće biti idealna u smislu delotvorna protiv bolesti i prenošenja.

„Možda nehe potrajati dugo i biće uglavnom korišćeno u bogatim zemljama kao mera za zaustavljanje zaraze. Bili bismo sretni kad bismo imali vakcinu puno pre kraja godine. Ali, tokom 2021. godine verovatno će brojne vakcine biti odobrene“, kaže Gejts.

Upitan treba li vakcina protiv kovida-19 da bude obavezna, rekao je da se, kad nešto postane obavezno, često događa povratna reakcija.

Prema njegovom mišljenju, možda bi mogla biti obavezna za osobe koje rade u domovima za starije ili su u kontaktu sa starijim ljudima.

Osnivač Majkrosofta čudi se teorijama zavere da istražuje vakcinu kako bi kontrolisao ljudske umove uz pomoh 5G i slično.

„Oni uzmu činjenicu da sam uključen u razvoj vakcine i onda to izvrnu, pa umesto da dajem novac kako bi se spasili životi, ispada da ja zarađujem na oduzimanju života. Ako to ljude odvrati od vakcinisanja ili informiranja o poslednjim podacima o nošenju maske, onda je to veliki problem“.

On dodaje da je hidroksihlorokin, lek koji je promovisala Bela kuća, na testovima „izgledao dobro“, ali da dolazi sve više dobrih terapijskih lekova koji dokazano dobro rade i nemaju teških nuspojava.

A kako Bil Gejts misli da će se sve ovo završiti?

Prema njegovim rečima, inovacije u terapiji počeće da smanjuju stopu smrtnosti, ali pravi kraj doći će širenjem prirodnih infekcija i vakcina koje he nam dati imunitet krda.

„U bogatim zemljama to će se dogoditi tokom sledeće godine, u idealnom slučaju u prvoj polovini. Do kraja 2021. godine izvući ćemo se iz ovoga“, rekao je stručnjak, prognozirajući da će „sve biti ok“ i da smo imali sreće da ovo nije smrtonosnija bolest.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.